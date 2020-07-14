快訊／屏東泰武鄉武潭瀑布溺水　澳門籍男大生無生命跡象搶救中

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣泰武鄉潭北巷武潭瀑布上午10時多，發生一起溺水事件，屏東縣政府消防局獲報出動，大批護救人員前往救人，救起時，溺水者呈現OHCA狀態，由救護車送醫急救。

▲屏東縣泰武鄉潭北巷武潭瀑布14日傳出溺水事件，消防人員救起溺水者 。（圖／記者陳崑福翻攝）

據悉，溺水者是屏東科技大學鄒姓學生，澳門人，23歲，校方人員獲悉，協助處理相關事宜。

屏東縣政府消防局於14日早上10點3分接獲民眾報案，指泰武鄉武潭瀑水有人溺水，立即出動救難人員及救難器材前往救人，消防人員於17分鐘後趕到，分隊長立即跳下水，很快在溪邊的一塊大石頭旁找到溺水大學生並救上岸，但已呈現OHCA狀態，急救進行CPR搶救後，送醫急救。

據了解，鄒姓大學生今早和同校的印尼籍同學相約到泰武瀑布戲水，不料卻發生意外 ，由於鄒生情況不樂，校方也趕到醫院照料，並聯絡鄒生家人。

武潭瀑布位在泰武鄉武潭溪的源頭處，雨季時節，水量非常豐沛，第1層瀑布高約25公尺，氣勢磅礡，水瀑聲轟隆巨響震耳欲聾，下游石縫處有人在做SPA水療。再往前行約100公尺，經右側小路，走約10分鐘，就可到達第2層瀑布流域，也就是武潭瀑布群。每年夏季，吸引許多遊客到此戲水消暑。

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