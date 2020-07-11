設計黃疸兒「小烏龜光療衣」、 身障者拉風機車　中原學生獲新一代設計獎

▲中原商設王暄文（右）為製作「小烏龜光療衣」，多次參訪新生兒診療室，諮詢專業意見。（圖／中原大學提供）

記者崔至雲／台北報導

中原大學設計學院傳捷報！商設系產品設計組學生王暄文為治療新生兒黃疸設計「小烏龜光療衣」，縮短療程，榮獲「新一代設計」金獎；而大一學生胡竣翔、劉景昇及王尚平則為想追求速度的身障朋友設計拉風機車，勇奪「ND巨星設計獎」優選獎。



中原大學指出，「新一代設計」產學合作專案競賽，競爭激烈，約有50組參賽者，嚴選出3組入圍，並經過半年的提案及實品製作，最後由中原大學商設系產品設計組王暄文、實踐大學工業產品設計系林克穎及高雄醫學大學醫學系謝可軒組成之團隊，勇奪第一名金獎。

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▲中原學生設計黃疸藍光治療衣，結合OLED特性及智慧物聯網科技，獲評審青睞，拿下最大獎。（圖／中原大學提供）

獲獎之「小烏龜光療衣」結合OLED科技與物聯網技術及設計美學，除了有可愛的造型，更難得的是背後那份體貼媽媽及醫護人員的用心。指導老師郭介誠指出，獲獎原因在於這是真正跨校系、跨領域的合作，除了產品定位、設計與行銷到位，學生也提出醫療文獻當佐證，將科技與設計完美結合，提升設計「服務」的價值。



王暄文表示，現有的LED藍光燈具治療設備，不僅體積過大、新生兒還需戴上眼罩、全身脫光才能順利照射；而「小烏龜光療衣」透過OLED的可撓曲、親膚光等特性，變成輕巧易包覆的「藍光治療衣」，能夠雙面全身的照射，光線不會外露、嬰兒不需戴眼罩，也能在媽媽餵奶時進行光照治療。

▲中原商設王暄文（左）在郭介誠老師指導下，以「小烏龜光療衣」獲新一代設計產學合作金獎。（圖／中原大學提供）



郭介誠表示，為了確認療效與使用者需求，這三位大男生多次參訪新生兒診療室、訪問嬰兒母親及醫護人員。此外，還要確認藍光波段、包覆方式，並且做到防潑水等級，減輕醫護人員負擔，製作過程花了不少心力。王暄文指出，由於一開始就是以能夠量產為目標，因此團隊紮實地確認每一個步驟是否合乎規範，半年來不斷與廠商溝通、討論，最後得以用最接近商品化的樣貌參賽並得獎。未來計畫申請專利，並期待有量產的可能，造福更多新生兒和母親。



另外，中原商設系產品設計組胡竣翔、劉景昇、王尚平等三位學生，以作品「追風者」榮獲前十強之「優選」肯定，尤其當評審得知他們只有大一時，都感到十分驚喜與驚豔。

▲中原商設施昌甫老師（左）指導大一學生，為身障朋友設計拉風機車，獲「ND巨星設計獎」。（圖／中原大學提供）



指導老師施昌甫表示，「追風者」是一款為想追求速度的身障朋友設計的機車，不僅符合人體工學的構造，在外型及性能上也超越一般傳統輪椅，「難能可貴的是，學生們看見身障者的需求，這也是設計教育的初衷，以善、以人為本。」施昌甫以學生為榮。



胡竣翔指出，團隊利用外掛動力的概念，將機車分為動力與座椅兩部分，後方為一短程代步使用的電動輪椅，當和前方的動力結合後，即可轉變為能在外面騎乘的個性化機車，讓輪椅使用者也能享受速度的刺激感及兜風的愉悅。大學第一年就拿下全國競賽大獎，也為他們的設計生涯開啟精彩的一頁。

