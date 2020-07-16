爛醉男倒超商拒檢…踹警狂飆「X你娘」無罪！　法官：他醉到無意識狀態

▲男子醉倒在超商，對警察動手飆罵髒話卻獲判無罪。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

台北一名陳姓男子今年1月9日凌晨醉倒在超商內，警方到場處理後，他不但攻擊員警，還嗆三字經等多句辱罵字詞，事後被依妨害公務罪移送法辦。不過，全案經台北地院審理後，法官採信陳男說詞，以當時狀態處於泥醉、無意識狀態，判陳男無罪，全案仍可上訴。

判決指出，當時超商店員見陳男喝到爛醉，隨即報警處理，吳姓、林姓員警到場後，陳男拒絕受檢，竟起身以拳腳攻擊員警，2名員警見狀趕緊制止，在過程中分別受到食指紅腫、左小腿擦挫傷等傷害。事後陳男終於遭壓制在地時，還情緒激動地對吳警、林警狂飆「我X你娘咧」、「我不會放你們走、我一定會打你，X你娘。我一定會打你，X你娘」、「靠么哦」、「哇咧X你老師啦..你證件還沒還我啊」等語，此舉已涉侮辱公務員罪，警方便將陳男移送法辦。

陳男辯稱，當時他處於「泥醉意識不清」的狀態，是後來到警局做筆錄時，看到監視器錄影畫面，才知道自己做了不對的事情，對此感到很抱歉。

法官勘驗密錄器後發現，盤查當下陳男的反應確實與意識清醒者有異，再加上員警證稱製作筆錄過程，陳男已恢復正常意識，主動向他們道歉，沒有再攻擊人了；因此法官綜觀上述說詞，採信陳男辯詞「當天因酒醉，而對事發過程完全無記憶」，認定陳男當時確實處於泥醉、無意識狀態，另外也查無證據認定陳男有主觀上有妨害公務、侮辱公務員、公然侮辱的意識，最終判陳男無罪，全案可上訴。



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