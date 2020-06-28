撂倒2警槍手身分曝！獄中練字成書畫大師　為前妻「重出江湖」

▲彰化犯下持槍襲警的李乙呈是名更生人書法家。（圖／取自臉書）

記者李忠憲／台中報導

涉嫌開槍2警受傷的彰化兇嫌李乙呈，遭警方強力攻堅逮捕，其背景也隨之曝光！李本身是名知名的更生人書畫家，服刑時師出國寶級書法大師周良敦，出獄後一邊當廚師一邊練書法至今，已開過無數產展覽個展。只是，才華洋溢的他，竟仍犯下持槍襲警，準備再蹲監牢。

台中第二分局偵查隊偵辦一起持槍恐嚇案，小隊長劉學承帶隊員偵查佐楊中勝前往彰化和美蒐證時，嫌疑人李乙呈透過屋內監視器發現後，竟立刻掏槍衝出屋外，與員警發生衝突。過程中，楊員左肩中彈，劉員則在搶槍過程中，手腕擦傷。李男趁機逃逸，兩警送醫治療後，所幸無生命危險。

台中與彰化警方立刻出動大批幹員追捕，經與李男對峙後，警方拋出煙霧彈進行攻堅，順利將李男壓制逮捕，並起出多把手槍及器具，帶回偵辦。

▲警方逮捕持槍傷警的李乙呈，帶回分局。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼李乙呈在監時師呈國寶級書法大師，出獄後參加無數展覽。（圖／取自臉書）

令人驚訝的是，現年44歲的李乙呈僅國小畢業，竟是知名的更生人書法家。據了解，李男過去曾犯下槍砲、盜匪等重大刑案，入監服刑。服刑時跟隨國寶級書法大師周良敦學習書法，每日一字鍛鍊學習，從行書出發融入隸書與草書創作元素，結合傳統與創新，自創一格。

李男出獄後從事廚師工作，一邊練書法，開始舉辦無數次展覽，更擔任各大書法比賽評審，也曾在彰化縣立美術館等地開個展，目前也在直播主胡凱彬線上直播賣個人創作藝品。他書法擅長運用濃淡墨色及色彩，將黑白分明的字體遊走色彩之間，讓人有「遠看似潑墨，近看卻成書」的意象。他也利用多元創作，將書法融入藝品中運用木雕打造，將創意與書法藝術與生活結合，展現其獨特風格。

警方初步調查，李男日前因前妻與另名男子發生感情糾紛，持槍欲找該男恐嚇，不料人沒找到，卻因行事作風太過高調而遭到民眾舉報，進而演變成持槍傷警案。

李男落網後，也主動告訴警方他很會寫書法，最後才知道他竟是名知名書法家，但持槍襲警罪證確鑿，警方仍依法嚴辦。

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