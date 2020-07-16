男狠踹2警又飆國罵...酒醒道歉判無罪　警嘆：有悔意就不必付出代價？

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子在2020年1月9日凌晨，醉倒在萬華某超商內，警方獲報到場，男子非但攻擊員警，還辱罵三字經，最後被依妨害公務送辦，但經過審理，法官認為男子當時爛醉無意識，判處無罪，仍可上訴。萬華分局對此表示，「尊重司法判決，但力挺同仁執法」，有警員私下感嘆，「原來有悔意就可以不用付出代價。」

萬華1名陳姓男子醉倒在萬華某超商內，警方到場後發現陳男根本爛醉如泥，但是2名警員獲報到場後，陳姓男子卻拒絕受檢，甚至還起身以拳腳攻擊2名警員，過程中造成2名警員食指紅腫以及左小腿擦傷，最後將陳男壓制在地。

▲陳男醉倒在超商，對警察動手飆罵髒話卻獲判無罪。（圖／記者邱中岳翻攝）

但陳男倒地後仍不斷以「我X你娘咧」、「我不會放你們走、我一定會打你，X你娘。我一定會打你，X你娘」、「靠么哦」、「哇咧X你老師啦..你證件還沒還我啊」等語狂飆2名警員，最後被依照妨害公務罪嫌送辦。

雖然男子辯稱當天已經喝得爛醉，直到隔天看監視器才知道自己的離譜行徑，直言當天根本泥醉意識不清，也向警方感到抱歉，但在開庭時，法官勘驗密錄器後，盤查當下陳男的反應確實與意識清醒者有異，加上恢復清醒後主動道歉。

▲陳姓男子供稱當天無意識，根本不知道襲警的事，法官採信陳男說法判無罪。（圖／記者邱中岳翻攝）

法官最後採信陳姓男子說法，「當天因酒醉，對事發過程完全沒有記憶」，判處男子無罪但全案仍可上訴。萬華分局知悉後表示，尊重法院判決，至於上訴與否在於檢察官，分局立場則繼續力挺同仁嚴正執法，並捍衛警察尊嚴。

但有基層警員私下抱不平，認為警察執法被打，且當時完全有用密錄器蒐證，但是最後卻因為一句「酒醉了」就當沒事，讓警員相當不滿，直言「以後開庭時說有悔意，就不用為犯行付出代價」。

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