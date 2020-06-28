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彰化台中6小時攻堅逮襲警槍手　陳家欽慰問受傷員警

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▲▼警政署長陳家欽到彰化慰問因公受傷的台中員警。（圖／彰化縣警局提供）

▲警政署長陳家欽、台中市副市長陳子敬到彰化慰問因公受傷的台中員警。（圖／彰化縣警局提供）

記者李忠憲／彰化、台中報導

第二警分局偵查隊2刑警28日到彰化偵辦一件恐嚇案，蒐證時遭對方開槍襲擊，6小時內攻堅逮人。警政署長陳家欽到彰化慰問因公受傷英勇員警並送上紅包，他表示， 感謝警察同仁為維護治安不遺餘力的付出，同時提醒執行勤務應注意三安原則，務必謹慎判斷，把自己的安全放在第一位。

第二警分局偵查隊受理彰化一起恐嚇案件，小隊長劉承學與偵查佐楊中勝今天凌晨3點前往彰化縣和美鎮蒐證探訪，突遇嫌疑男子李乙呈攜槍出現。劉、楊2警反應機警，立即上前壓制逮捕嫌犯，並奪下1把改造手槍，但扭打過程中，楊員左肩遭打中1槍，劉員則手腕有擦傷與扭傷，李嫌趁機逃逸。

事件發生後，第二分局立即會同彰化縣和美分局、刑警大隊及霹靂小組積極追緝、圍捕，在短短6個小時內，強勢攻堅逮捕李嫌，並共同查獲2把改造手槍、子彈4顆、改造工具及半成品1批。

▲▼警政署長陳家欽到彰化慰問因公受傷的台中員警。（圖／台中市警局提供）

▲台中市副市長陳子敬頒贈慰問金給楊員父親。（圖／台中市警局提供）

台中市長盧秀燕得知後，立刻派副市長陳子敬、警察局長楊源明下午2點半到第二分局慰勉同仁的辛勞及頒發慰勉金，並提醒同仁執勤注意自身安全。陳隨後也趕赴彰化基督教醫院，與警政署長陳家欽等人探視慰問因公受傷的楊中勝，並分頒慰問金，楊員與楊父也當場表達感謝。

▲▼警政署長陳家欽到彰化慰問因公受傷的台中員警。（圖／台中市警局提供）

▲副市長陳子敬到第二分局頒紅包給有功員警。（圖／台中市警局提供）

▲▼警政署長陳家欽到彰化慰問因公受傷的台中員警。（圖／彰化縣警局提供）

▲▼警政署長陳家欽與彰化縣長王惠美頒發紅包給破案有功員警。（圖／彰化縣警局提供）

▲▼警政署長陳家欽到彰化慰問因公受傷的台中員警。（圖／彰化縣警局提供）

警政署長陳家欽表示，感謝警察同仁為維護治安不遺餘力的付出，同時提醒執行勤務應注意三安原則，務必謹慎判斷，把自己的安全放在第一位。為確保警察人員執勤安全，目前刑法妨害公務罪，法定刑最高3年，被告只要遭判6月以下有期徒刑，都可易科罰金，嚇阻效果有限。但新增訂的「加重妨害公務罪」(刑法第135條)，明訂若駕駛動力交通工具、意圖供行使之用而攜帶凶器或危險物品犯案者，可處6月以上、5年以下徒刑，等於無法易科罰金，須入監，妨害公務罪的罰金也從九千元提高為卅萬元。行政院會已於本(109)年5月7日通過，預計立法院下會期送審，該法通過後，將可樹立警察執法威信。

台中市副市長陳子敬也說，臺中、彰化警方共同在短短6小時內就將犯嫌逮捕到案，充分展現警方團隊合作、強力維護治安的堅定決心，同時強調對於任何挑戰公權力的歹徒絕不寬貸，一定鍥而不捨，嚴辦到底，也期盼國人能支持警察嚴正執法，以維護社會的安全與安定。

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