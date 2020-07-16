「女神音樂生」搭法航丟失300歲大提琴！　網歪樓：只看到臉好美

▲女神留學生丟失大提琴，全網幫她找。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

一位名為「Victoria_bored-cellist」的微博用戶7月11日發文稱，自己是一名留學生，搭乘法航回大陸，途中丟失了一把極其珍貴的大提琴。她描述，隨身攜帶的大提琴出生於1721年的法國，下機發現不見後，試圖聯繫法航獲取幫助，但法航卻在推卸責任，沒有給她任何說法，只好向網友求助。不過，網友卻歪樓驚呼，「只看到臉好美！」

根據這名留學生的描述，她是搭乘法航從美國回大陸，由於法航的要求，她沒有像往常一樣帶著她最珍貴的大提琴登機，而是被迫辦理了托運。

等到她抵達目的地，準備取自己托運的行李時，發現自己的大提琴不見了。「Victoria_bored-cellist」在描述中提到，大提琴是她最心愛之物，是「很重要很重要的存在」，離不開大提琴。

▲評論一面倒狂喊，戀愛了。（圖／翻攝自微博）

微博發出後引起極大關注，截至發文前，已被轉發3.8萬次，評論高達1.4萬條。網友們在轉發之餘，也紛紛留言希望她的大提琴能早日找到。這些網友中大都表示，「琴對於音樂生來說就像孩子一樣，如同生命一樣重要。」

還有不少網友以自己的親身經歷為她梳理思路，出謀劃策，「小姐姐你的第二段是國航承運，你一定要搞清楚，我給你說我的經歷，我們當時買票法航，東航承運，然後最後我們的行李是東航弄丟，但是法航主動賠錢，我們開始聯繫東航，他們抵死不認，你不要因為國航說戴高樂機場沒裝上來就隨便相信他們，你先聯繫法航和國航地服部門，兩邊都不要相信，找點兒證據。」

之後，歐陽娜娜也關注到此事，並轉發其微博表示，「每把大提琴都有他的故事，對我們來說他不只是一件樂器，更是朋友和夥伴。想像不到如果是我的大提琴丟失我會多無助...，請法國航空儘快給出回應幫她找到她的琴！」該留學生得知歐陽娜娜為其轉發助力後，第一時間發文表示感動。

▲丟失的大提琴300歲。（圖／翻攝自微博）

在網友集體幫助之下，事情終於有了新進展。7月14日上午，該留學生PO文稱，法航回覆了她。

根據法航方面的回復，丟失的大提琴已在巴黎戴高樂機場（CDG）找到，法航將與她進行後續溝通工作並安排運送相關事宜。

7月14日中午，該留學生再次更新表示，自己的大提琴已於北京時間凌晨1點轉交國航，上了去往北京的貨機。最後，她已於7月14日拿到大提琴。

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