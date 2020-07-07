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留學生若僅「網路上課」將無法獲得美簽！　已入境者也需離境

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▲▼美國加州大學柏克萊分校。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為美國加州大學柏克萊分校。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓6日專電

美國移民暨海關執法局今天表示，申請今年秋季班的留學生，若學校僅開設網路課程，將無法獲得簽證。已經在美國境內的學生也必須離境，或轉學到其他有開設常規課程的學校。

駐美代表處教育組表示，在獲悉美國移民暨海關執法局（ICE）最新規定後，已經將相關訊息轉傳至此間台灣留學生群組，請他們儘速了解就讀學校秋季學期授課方式，並依校方與美國主管機構規定辦理。

教育組表示，目前掌握到的訊息，大華府地區學校多半採取面對面與網路混合教學方式。其餘地區還在了解中。

美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）情況嚴峻，許多學校從3、4月起即已停班或改為網路教學。由於疫情仍未停歇，部分大學已經在考慮下學期將改為網路教學。

ICE今天針對2020秋季課程持有F1或M1非移民學生簽證發布最新規定。F1是指非移民學術課程學生簽證、M1則是非學術性或是職業性課程學生簽證。

ICE表示，申請F1或M1的非移民簽證學生若就讀學校僅開設網路課程，美國政府將不會發給學生簽證。已經在美國境內的留學生，若學校秋季班僅開設網路課程，則必須離境，或採取轉學至其他提供面對面常規課程的學校等方式合法留在美國。若不遵守相關規定，ICE可強制遣送離境。

若是學校提供面對面常規課程，持有F1簽證的學生最多僅能申請一門網路課程或是3個學分的網路課程。

若是學校提供面對面與網路混合授課，持F1簽證學生可選擇多於一門或者3學分網路課程，但也必須選修面對面常規授課課程。

ICE也規定，若學校開學之初提供面對面課程但在學期期間更改為網路課程，或是持有F1簽證的學生最後選擇僅上網路課程，所有持F1簽證將必須馬上離境，或採取其他步驟以保持學生身分。

據美國國際教育研究所（IIE）統計，2018到2019年台灣留美學生人數為2萬3369人。

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