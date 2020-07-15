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東森自然美再獲國家品牌玉山獎雙殊榮　王令麟：持續研發升級邁向人美妝生技第一品牌

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▲▼王令麟，王總裁 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森自然美近來接連獲國家品牌玉山獎、亞太生技大獎肯定，總裁王令麟誓言帶領東森自然美邁向華人美妝生技第一品牌！(圖／記者徐文彬攝，下同)

消費中心／台北報導

擁有近50年歷史的東森自然美，秉持「人證物證科學做見證」的品牌精神，今(7/15)一舉奪下2020第17屆國家品牌玉山獎雙重榮耀肯定，包括：「傑出企業類」、「最佳產品類」。東森集團總裁王令麟欣聞得獎喜訊後表示，東森自然美將持續投入研發更升級、追求企業更優化，邁向華人美妝生技第一品牌！

全國最具指標性、最具公信力的「國家品牌玉山獎」，係由中華民國國家企業競爭力發展協會與國家品牌玉山獎甄選活動委員會主辦，本屆邀集產、官、學界專家共同評選，依「品質、品牌、品味」的多個面向審核，「國家品牌玉山獎」肯定優質企業、領導人及產品，塑造國家品牌優良形象，提升國家企業競爭力。本屆東森自然美公司拿下「傑出企業類獎」、自然美暢美力益生菌產品榮獲「最佳產品類獎」，首次入選就榮獲雙重大獎肯定，證明東森自然美企業實力堅強。

▲▼ 東森自然美生技中心開幕剪綵 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森自然美斥資5千萬打造亞洲最高規格生技研發中心，更大舉展店，預計開100家以上直營店。

東森集團總裁王令麟表示，自然美自蔡燕萍博士於1972年創立以來，以「自然就是美」的理念、「人證物證科學做見證」的精神，持續研發推出高端天然的產品，以及獨到的美容手技，深受兩岸消費者的喜愛與信賴，2018年東森入主自然美以來，更挹注全集團資源提昇品牌發展，以成為華人美妝生技第一品牌為目標，除大手筆投入5000萬元打造東森自然美生技研發中心，今年起，東森自然美更將大舉展店，預計將開100家以上直營店，全面整合線上線下銷售通路，將東森自然美升級為國際美妝保養品牌，打開國內整體美容產業的格局，在國際上打開能見度，爭取更多市場機會。

東森每年有200多萬會員交易，其中核心會員超越40萬位，透過大數據分析，採取電話行銷方式獲得廣大會員的喜愛及支持，因此創造了絕佳的銷售成績，並主動積極採取贈品及客戶體驗方式，透過｢體驗是最好的行銷｣策略與會員進行深度溝通，成功導客至自然美之直營店或加盟店，而東森更擁有國際垂直美妝電商草莓網的強大優勢，未來將透過草莓網進軍全球210個國家，成為真正「品質、品牌、品味」兼具的國家級企業品牌。

東森自然美在產品研發上，除投入5000萬大手筆打造亞洲最高規格生技研發中心，更擁有分別來自哈佛、台大、成大、弘光科大等博士級專家學者組成的超強顧問團，再加上獨特的肌膚監控理論，將近50年長期檢測肌膚，在產品安全和效果提升上，成效卓越，可謂業界典範。

▲東森自然美榮獲亞太健康生技3大獎項，東森總裁王令麟(右)與東森自然美產品開發執行長陸瑜民(右2)、東森自然美產品行銷執行長紀坤傑(左1)一同出席領獎。

東森自然美成立50年來，備受各界矚目與佳評，榮獲多項海內外大獎肯定，2020年一舉榮獲亞太健康生技三大獎，包括：品牌「卓越產業領航獎」、「NB-1晶鑽彈力全效肌活霜｣、「東森自然美-瑞昇平衡滋養霜｣獲得「卓越品質獎」，2019年東森自然美NATURAL BEAUTY超效保濕水光精華液榮獲FASHION GUIDE專家實測評鑑認證、2019年，榮獲第二十四屆美博會中國好品牌獎、2019年，林燕玲執行長榮任第二十四屆美博會品牌聯盟副主席、2019年，榮獲悅融獎最具影響力SPA美容養生會所、2019年，被國際美業家商會評為“2019大中華區傑出企業大獎”、2018年，被全球加盟網評為“2018網路影響力連鎖品牌 連鎖加盟推薦品牌”、2018年，被中國保健協會評為“2018中國營養健康產業十大可信賴品牌”。

▲▼東森自然美獲國家品牌玉山獎。（圖／東森自然美提供）

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