境外生返台不到1%　教育部：22日起境外學位新生也可來台

▲教育部宣布，7月22日起開放境外學位新生來台。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

2.6萬名境外生逐漸返台，但至今僅290多人入境，占不到總人數1%，不少大學呼籲政府加速讓境外生入境，不然對台灣高教產業衝擊很大。教育部今（15日）指出，7月22日起開放境外學位新生來台。

教育部指出，經中央流行疫情指揮中心同意，將自7月22日起開放低風險與中低風險國家/地區109學年度第1學期境外學位新生來台，並於今日預先宣布以利各大專校院聯繫境外學位新生辦理簽證相關事務暨準備相關檢疫場所及防疫物資。

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教育部說明，依據6月17日及7月8日指揮中心同意之境外生返台就學原則及標準作業程序，已陸續開放18個低風險及中低風險國家/地區之在學境外學位生入境。目前已同意65校342名境外生申請入境名冊。另前開名冊已有284名學生入境返台，並於防疫旅館進行居家檢疫，整體返台過程平穩順利、有序進行。

教育部再說，配合指揮中心今日公布之感染風險級別，增加緬甸為低感染風險國，預計從22日開放19個低風險及中低風險國家／地區(越南、香港、澳門、泰國、帛琉、澳洲、紐西蘭、汶萊、斐濟、蒙古、不丹、寮國、柬埔寨、馬來西亞、新加坡、日本、韓國、斯里蘭卡、緬甸)，且須現居於該19個國家/地區之「109學年度第1學期境外學位新生」來台，以利各大專校院聯繫境外學位新生辦理簽證相關事務暨準備相關檢疫場所及防疫物資。

