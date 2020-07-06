天氣爆熱學生想放高溫假　新北教育局：已函請教育部研議

▲教育部表示經查目前尚未收到公文，俟收文後再邀集相關部會評估研議。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者許展溢／台北報導

天氣一天比一天爆熱，新北市議員陳偉杰日前在市議會提出，高溫是否讓學生高溫假問題。新北市教育局今（6日）表示，尚無相關明確規範，未來如中央願意授權，市府也會積極辦理。

近日高溫炎熱，新北市長侯友宜4日被問及未來是否超過36度學生可放高溫假？他表示，盼中央統一律定，地方有所依循。

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侯友宜表示，最近因應高溫的變化，已函請新北市各校，戶外超過36度就必須調整課程，別讓孩子們長期曝曬在陽光下；同時也函請教育部，面對極端氣候的高溫，是否考慮彈性放假，希望中央統一律定，地方才能有所依循。

對此，柯文哲5日在高雄陪同高雄市長補選參選人吳益政至五甲肉豆公市場拜票時也表示，這種極端氣候，以前不會問到問題，現在都就遇到，6月份北市大於38度高溫就發生三次，「每天在面對要新的問題，要怎麼解決，這的確是個問題⋯高溫假」。

對於是否會研議放高溫假，新北教育局6日也指出，只要新北市出現高溫現象，就會立即配合中央氣象局發布的高溫資訊，透過緊急傳真通報全市各校，加強宣導高溫炎熱、減少陽光曝曬，戶外活動時留意身體狀況，備妥飲水及防曬用品，並授權學校依天氣狀況適時調整戶外課程及活動，同時加強學校醫療保健及防熱工作，並對有熱傷害症狀高危險群給予特別關照。

新北教育局表示，查人事行政總處訂定之「天然災害停止上班及上課作業辦法」尚無相關明確規範，未來如中央願意授權，市府也會積極辦理，另也函請教育部研議，並將請教育局長在全國教育局處長會議時反映。教育部表示經查目前尚未收到公文，俟收文後再邀集相關部會評估研議。

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