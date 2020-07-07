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中小學班班裝冷氣！教育部投入323億　年編10億埋單電費

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▲▼ 2年後班班有冷氣！ 。（圖／教育部提供）

▲教育部長潘文忠指出，111年夏天班班將都有冷氣。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

行政院蘇貞昌院長於今（7日）裁示，2年內中小學教室都將有冷氣。教育部長潘文忠稍早指出，將撥323億元預算，預計在111年夏天前將全數完成，改善10萬間屋齡15年以上教室的電力系統，以及10.3萬間教室的冷氣汰換和裝設，讓中小學教室冷氣裝設率從37％提升到百分百，高中職也從80％提升到百分百。

教育部表示，受極端氣候影響，入夏後連日高温，各界關心學校裝設冷氣的議題，為顧安全及也要顧舒適，行政院將透過統籌分配稅款及前瞻基礎建設第二階段經費籌編全力支持，並要求教育部務必提前在111年夏天前全面完成公立高中以下學校電力系統改善及冷氣裝設，讓所有學生在 111 年夏天上課時可以有冷氣吹。

請繼續往下閱讀...

至於家長是否需負擔冷氣費用，潘文忠說，此計畫完成後，家長不用再掏腰包付冷氣費，但教育部會擬定相關規範，要求各校善加管理，以合理使用、絕不浪費為原則，不讓電費無限上增，目前估算未來每年冷氣使用費約花10.2億元，為求公平起見，將全數由中央負擔。

▲▼ 2年後班班有冷氣！ 。（圖／教育部提供）

▲教育部表示，2年內幫全國中小學改善電力、裝設冷氣，班班都有冷氣吹，提供學生舒適環境。（圖／教育部提供）

潘文說也說，目前已籌組專案小組，透過全面督導校園佈設太陽光電屋頂並搭配智慧節能、降溫設備等機制辦理，請教育部推動學校智慧節能並制定公平電費負擔規定；經濟部及台電來負責外電改善、協檢內電安全，輔導學校進行智慧節能，協調公會供貨足、價格實，持續維持供電穩定。

另外，為提高能源效率，潘文忠指出，亦將請各地方政府參考能源效率分級標示購置 節能冷氣，未來也將搭配降溫機制，如室外機裝設地點避開太陽西曬、室內開啟冷氣搭配循環風扇及持續推動校園降溫措施，並透由校園用電管理、能源教育等機制，達智慧節能之效。另相關新建或拆建工程亦將引導納入綠建築、屋頂隔熱降溫設計，預留太陽光電設置空間等，以達節能及環保永續校園。

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