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第二波入境名單出爐！依舊沒陸生　這5國境外生今起申請來台

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▲香港境外生傍晚抵台。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲教育部公布第二波境外生來台名單。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部今（8日）稍早發新聞稿指出，今日經中央流行疫情指揮中心同意，將開放境外生入境之國家/地區名單於目前13個低感染風險的國家/地區外，另再納入馬來西亞、新加坡、日本、韓國、斯里蘭卡等5個中低感染風險國家/地區。

教育部指出，目前依指揮中心6月17日同意的境外生返台相關配套方案，在應屆畢業生之外另再開放前述18個國家/地區之在學境外學位生得申請入境，後續並將視目前境外生返台後檢疫情形及各校防疫量能，評估於近期內配合暑假另再開放109學年度新生入境。

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教育部表示，自6月17日起陸續開放13個低感染風險國家/地區應屆畢業生入境，截至昨（7日）為止已同意304名境外應屆畢業生申請入境，其中已有260名入境，並於防疫旅館進行居家檢疫，整體入境秩序及返台檢疫情形平穩順利。

目前計有18個低感染風險及中低感染風險國家/地區(越南、香港、澳門、泰國、帛琉、澳洲、紐西蘭、汶萊、斐濟、蒙古、不丹、寮國、柬埔寨、馬來西亞、新加坡、日本、韓國、斯里蘭卡)的在學境外學位生(含應屆畢業生)可申請入境返台就學。

▲機場設置輪值的單一櫃台協助境外生來台防疫後續。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲機場設置輪值的單一櫃台協助境外生來台防疫後續。（圖／記者楊熾興翻攝）

另為避免境外生入境返校過程中出現防疫破口，教育部也特別說明目前相關防疫作為，並將會嚴謹做好相關防疫把關工作，包括，登機前：當地航空公司會在報到時要求境外生出示學校核發的通知公文及許可證明，並須填寫完成入境檢疫系統申報程序；下機後：先由機場檢疫人員確認無發燒或疑似相關症狀，並於通關時由境管單位勾稽是否在教育部同意的名冊上，始入境來到接機大廳。

入境時：境外生須依告示牌前往教育部與大學共同輪值的單一櫃檯報到，再由輪值人員引導搭乘機場防疫車隊或學校防疫專車，前往防疫旅館或經地方衛政單位檢核通過之校內外獨棟或獨層學生宿舍等檢疫場所。居家檢疫：到達防疫旅館或經地方衛政單位檢核通過之校內外獨棟或獨層學生宿舍後，須有學校人員在現場協助入住、告知防疫相關事宜，並在居家檢疫14天期間，定時與境外生聯繫關懷健康狀況並回報地方政府窗口；結束居家檢疫後，即可安心返校就學。
 

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