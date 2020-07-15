北京只向「主權國家」出口軍品留伏筆？張競分析2點關鍵：封殺台北

▲中國武器。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

中國正式於7月6日向聯合國提交《武器貿易條約》的加入書，90天後生效。對此，中華戰略學會研究員張競分析關鍵稱，北京在聲明中特別強調只准許向「主權國家」出口軍品，而不向「非國家行為體」（non-state actors）出口軍品，恐怕是企圖繼續矮化台北，以便徹底封殺台北獲得軍事武器與裝備。但張競還是強調，北京是否真是如此盤算，仍待密切觀察。

張競13日於香港「三策智庫網」分析北京加入《武器貿易條約》之政策意涵，他認為中國大陸槍械出口暢銷歐美市場是眾所皆知的事實，「依據2017年槍械出口統計數字顯示，大陸當時排名全球第四，僅次於俄羅斯、比利時和德國」，所以針對北京在聲明中特別強調只准許向「主權國家」出口軍品，而不向「非國家行為體」（non-state actors）出口軍品，該立場恐將會受到各方質疑。

事實上在國際關係理論中，「非國家行為體」是指具有相當影響力，並且完全或是部分獨立於主權國家或政治實體的個人或團體。不過，張競卻認為，「非國家行為體」定義十分鬆散，可能是企業、媒體、個人、政治運動組織、利益團體、遊說組織、宗教派系、慈善機構或是由革命組織及叛亂團體所組成的準軍事部隊，再加上任何企圖推翻現行政權的革命政府與政治實體。

張競稱，依據《武器貿易條約》第二條第一款第（h）項、第三條以及第四條，小型武器、輕武器和其所用彈藥及零部件，受到該條約管制；「而中國大陸出口全球的輕武器，其顧客確實包括各類僱傭武力、私人保安機構以及愛好槍械從事狩獵或是射擊運動者」，這些銷售對象都不屬於主權國家，但恐怕不是北京聲明中所刻意指出的「非國家行為體」，因此存在爭議空間。

▲槍枝。（圖／路透）



「因此有政治觀察家指出，北京強調此項立場恐怕是留有伏筆。」張競分析了兩點，中國大陸有意將來在國際社會倡議只向主權國家出口軍品的原則，第一是希望阻止西方國家透過情報組織，將武器轉移至其境內暴力活動極端異議組織，影響其社會穩定產生動亂；第二則是企圖繼續矮化台北，並將其定位為非國家行為體，以便徹底封殺全球各國給台北提供軍事武器與裝備。

張競進一步解釋稱，全球各個軍火輸出大國與台北都無外交關係，法理上不再將中華民國視為「主權國家」，北京藉此封殺台北獲得軍事品項，這種切入角度就顯得師出有名，「不過北京是否真是如此盤算，仍需後續密切觀察。」

另一方面，中國外交部發言人趙立堅日前就強調，中方僅向主權國家出口軍品，不向非國家行為體出口軍品，這充分體現了中國對軍品出口的高度負責任態度，呼籲各方嚴格管理軍品出口，不向非國家行為體出口軍品，停止通過軍品出口乾涉主權國家內政，切實維護聯合國憲章的宗旨和原則。

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