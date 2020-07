搶灘是奪台關鍵！北京公開兩棲利器布局「最危險作戰」　鎖定台防禦工事攻擊

▲報導指出,履帶式GCZ110裝甲車可能被用在最危險作戰計畫中。(圖/翻攝自中國軍網)

記者詹雅婷/綜合報導

中國軍事入侵台灣的計畫及路線始終是外界關注焦點,依據外媒最新解析,搶灘將會是攻台成敗的關鍵。令人關注的是,解放軍近幾周公開的攻擊破壞利器至少有3種以上,均可被用在兩棲作戰中破壞台灣的雷區(minefields)及其他防禦工事。

《富比士》報導,台灣幾十年來持續在可能發生搶灘的地點加強防禦,但與此同時,中方也研發出摧毀防禦工事的軍事系統。詹氏裝甲戰車編輯柯藍尼伊凡斯(Sam Cranny-Evans)13日透過推特發布「GCZ110裝甲車」照片,並強調該車輛似乎是以96式主戰坦克為基礎研發而來。

事實上,裝甲部隊成員必須在前線進入敵方射程範圍內,執行清除地雷等任務,為後方部隊清掃防禦障礙,且這些擁有近距離攻擊功能的車輛配備重裝甲也是意料中的事。美國陸軍未來司令部經理隆尼強斯頓(Lonni Johnston)說明,在戰場上,「每把槍枝、每門大砲砲口,以及所有可以發射飛彈或子彈的武器都將會瞄準(裝甲車)。」

報導指出,中國有突擊登陸艦隊,可部署輔助戰鬥部隊及工程大隊,但容量並非無窮無盡,可能只能動員少數突防裝甲車登陸。儘管解放軍手中擁有許多武器選項,考量到履帶式GCZ110裝甲車擁有坦克底盤,或許將被納入最危險作戰計畫中。

Just visible at the front of this image is a GCZ110 assault breacher vehicle that seems to be based on the Chinese Type 96 MBT. It's new to me but has probably been around for a while. I'm not yet clear on how engineering assets are organised within the PLA. pic.twitter.com/FCoFsjIJCv