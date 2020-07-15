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搶灘是奪台關鍵！北京公開兩棲利器布局「最危險作戰」　鎖定台防禦工事攻擊

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▲▼ 詹氏裝甲戰車編輯柯藍尼伊凡斯（Sam Cranny-Evans）13日透過推特發布「新型GCZ110裝甲車」照片。（圖／翻攝自中國軍網）

▲報導指出，履帶式GCZ110裝甲車可能被用在最危險作戰計畫中。（圖／翻攝自中國軍網）

記者詹雅婷／綜合報導

中國軍事入侵台灣的計畫及路線始終是外界關注焦點，依據外媒最新解析，搶灘將會是攻台成敗的關鍵。令人關注的是，解放軍近幾周公開的攻擊破壞利器至少有3種以上，均可被用在兩棲作戰中破壞台灣的雷區（minefields）及其他防禦工事。

《富比士》報導，台灣幾十年來持續在可能發生搶灘的地點加強防禦，但與此同時，中方也研發出摧毀防禦工事的軍事系統。詹氏裝甲戰車編輯柯藍尼伊凡斯（Sam Cranny-Evans）13日透過推特發布「GCZ110裝甲車」照片，並強調該車輛似乎是以96式主戰坦克為基礎研發而來。

事實上，裝甲部隊成員必須在前線進入敵方射程範圍內，執行清除地雷等任務，為後方部隊清掃防禦障礙，且這些擁有近距離攻擊功能的車輛配備重裝甲也是意料中的事。美國陸軍未來司令部經理隆尼強斯頓（Lonni Johnston）說明，在戰場上，「每把槍枝、每門大砲砲口，以及所有可以發射飛彈或子彈的武器都將會瞄準（裝甲車）。」

報導指出，中國有突擊登陸艦隊，可部署輔助戰鬥部隊及工程大隊，但容量並非無窮無盡，可能只能動員少數突防裝甲車登陸。儘管解放軍手中擁有許多武器選項，考量到履帶式GCZ110裝甲車擁有坦克底盤，或許將被納入最危險作戰計畫中。

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