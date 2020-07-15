蓬佩奧才嗆中國南海主張非法！　美軍第七艦隊證實：驅逐艦航行南海

▲美國海軍驅逐艦拉爾福強森號（Ralph Johnson）14日現身南海周邊海域。（圖／翻攝自美國海軍第七艦隊網站）

記者詹雅婷／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧13日表態反對中國對南海的主張，稱北京對南海大部分海域的主張「完全非法」。美國海軍第七艦隊14日證實海軍驅逐艦拉爾福強森號（Ralph Johnson）當日航行至南沙群島周邊海域的消息，透過挑戰中國、越南及台灣對「無害通過」的限制，維護國際法海上航行自由權。

CNN報導，美國今年持續對中國加強施壓力道，繼中國在西沙群島（Paracel Islands）進行軍演後，美國海軍派出尼米茲號（USS Nimitz）及雷根號（USS Ronald Reagan）雙航母打擊群，經由菲律賓聖伯納地諾海峽（San Bernardino Strait）進入南海展開演習。據雷根號發言人的說法，這是自2014年以來，美國2艘航母首度聯合現身南海，也是2001年以來的第2次。

到了14日，美國海軍第七艦隊發言人蒙森（Reann Mommsen）證實，海軍驅逐艦拉爾福強森號（Ralph Johnson）當日航行至南沙群島（Spratly Islands）周邊海域，在南海主張非法及廣泛的海事請求已對海洋及飛航自由構成嚴重威脅，範圍涵蓋自由貿易及不受阻礙的商業活動，還有南海沿岸國家的經濟機會自由，「透過挑戰中國、越南及台灣對『無害通過』的限制，國際法海上航行自由權（FONOP）維護國際法所認定的權利、自由及合法使用。」

蒙森也說，美國對全球各地過度的海事主張提出質疑，在過去一個多世紀以來，美軍每天都在南海活動，第七艦隊支持美國在印太地區的國家利益，執行海軍前線部署行動，身為美國海軍勢力最龐大的艦隊，第七艦隊與其他35個海洋國家互動，建立夥伴關係，促進海上安全及穩定性，防止衝突發生。

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