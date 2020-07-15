南海角力！美官員威脅制裁　陸外交部回：覺得可悲

▲南海主權爭議不斷，引發中美角力，圖為解放軍海軍在南海海上閱兵。（圖／視覺中國）

記者陳政錄／綜合報導

中美持續上演南海角力！面對美國國務院官員表示，華盛頓不排除因南海問題，對中方採取制裁措施，中國大陸外交部發言人華春瑩15日直言，「美方作為世界上的超級大國，動輒威脅制裁不免讓人覺得可悲」，她還說「樹欲靜而風不止，如果美國想興風作浪，那就讓暴風雨來得更猛烈些吧。」較勁意味相當濃厚。

華春瑩表示，美方言論暴露其唯恐南海不亂，在極力挑撥離間地區國家同中國關係，干擾破壞中國和東盟國家維護南海地區和平穩定的圖謀。包括違背在主權問題上不持立場的承諾，派大量先進的軍機軍艦到南海來炫耀武力。

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

她還批評，美國到現在都沒有加入《聯合國海洋法公約》，在國際上頻頻毀約退群，對國際法採取合則用，不合則棄，推行強權邏輯和霸道做法。

華春瑩重申，在南海問題上，中方將繼續堅定維護自身主權安全和合法權益，堅定維護中國和地區國家的友好關係。希望美方不要在錯誤道路上越走越遠，為地區穩定發揮建設性作用。「至於美方威脅制裁，美方作為世界上的超級大國，動輒威脅制裁不免讓人覺得可悲，我們希望制裁不是美國留給世界的耀眼標籤。」

美國國務卿蓬佩奧於美東時間13日發表聲明，首度正式反對中國聲索南海主權，指北京聲稱在南海擁有大部分離岸資源不合法，且世界不會允許中國將南海視為其海上帝國。

而後，負責東亞事務的美國助理國務卿David R. Stilwell，在向一個智庫發表演說時，表示美國可能會實施制裁，以回應中國的行徑。他說，中國在南海的行為有如流氓，北京還在南海興建人工島嶼，侵犯東南亞國家經濟海域，脅迫東南亞國家合作開發南海，華盛頓不排除制裁相關的中國官員及中國國企。

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