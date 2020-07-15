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「蔡政府政治優先於民生」　江啟臣轟三倍券亂象：在野意見當耳邊風

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▲國民黨主席江啟臣1日主持中常會。（圖／記者羅婉庭攝）

▲國民黨主席江啟臣主持中常會。（資料照／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

振興三倍券15日上午開始放發，國民黨主席江啟臣下午在中常會致詞表示，民進黨把在野的苦口婆心當成耳邊風，任由民眾頂著烈日或雨淋在郵局前排隊，完全抵制國民黨良善的建議，永遠政治優先於民生算計。

江啟臣表示，上午有一群辛苦民眾，頂著烈日或雨淋在郵局前排隊購買三倍券，現在的混亂跟煎熬，不幸驗證了國民黨當時的提醒，民進黨把在野的苦口婆心當成耳邊風，毫不理會，現在的混亂及後果就是要人民買單。振興的工作，不分朝野，民進黨的做法卻完全抵制國民黨良善的建議，永遠是政治優先於民生算計，令人遺憾。

江啟臣說，面對國際疫情仍未退卻，國民黨更擔心執政黨並未做好國際疫情對於國內經濟衝擊的佈局與準備，行政院上週通過籌編約2千億元的「紓困3.0」特別預算，未來追加預算如果通過，蔡政府的特別預算將高達1.4兆元。

江啟臣強調，只要是對於紓困振興有正面助益的預算，國民黨都願意支持，但是不斷追加預算，只是凸顯出民進黨對於紓困振興的過度樂觀，以及缺乏相關規劃！如擠牙膏式的預算編列，更可能降低施行的成效，在國外疫情仍在高峰的狀況下，以出口為導向的國內產業，衝擊恐怕更加嚴重，民進黨政府沒有長遠思考，只有急救章辦法，如何因應後疫情時期深遠的影響。

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