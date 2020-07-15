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遷廟請示土地公…祂同意滯洪池中「當島主」　長者驚：50年前廟就在那

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▲社頭鄉福安宮將遷廟到滯洪池的沙丘島上。（圖／記者唐詠絮攝）

▲社頭鄉雙義路上的福安宮將遷廟到滯洪池的沙丘島上。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化社頭鄉雙義路是通往高鐵捷徑，年底要拓寬為15米道路，路旁有座百餘年的福安宮也必須面臨遷廟，這下糟糕了沒有空地可以遷，村民與主委想破頭，不如在廟前50公尺遠滯洪池上的沙丘島上蓋廟，最後擲筊由土地公決定，說也玄奇，土地公同意重回舊地，願意在小島上建廟。

土地公將遷廟到小島上，這可說是相當傳奇，村民無人不知，只是遷建到滯洪池上是個浩大工程，村民也說有土地公的庇蔭，一定可以做到，要不然年底前若沒有辦法遷建到小島上，也只能將福安宮移到拓寬道路的左邊或是右邊。

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▲社頭鄉福安宮將遷廟到滯洪池的沙丘島上。（圖／記者唐詠絮攝）

▲社頭鄉雙義路福安宮。（圖／記者唐詠絮攝）

村民也說，福安宮百餘年前蓋在滯洪池現址，原本是一大片農地，經常發生水災，50多年前地方人士捐錢獻地在水圳頭建福安宮，「田頭田尾土地公」安奉土地公鎮守，高鐵成立後，將此處的農地徵收蓋為滯洪池，沒想到這些未帶走的土方竟成了一座林蔭小島，相當的有趣。

主委也說，如果真的可以讓福安宮遷廟到沙丘島上，未來可以打造成日月潭，帶動觀光，但滯洪池屬水資處管轄，仍須考量滯洪，感謝在地議員協助，一切就等提報縣府、議會協助完成遷廟。

▲社頭鄉福安宮將遷廟到滯洪池的沙丘島上。（圖／記者唐詠絮攝）

▲社頭鄉福安宮將遷廟到滯洪池的沙丘島上。（圖／記者唐詠絮攝）

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