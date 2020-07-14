桃園22年西施焚屍案　「關鍵目擊證詞」曝…DNA比對是失蹤的17歲女兒！

▲發生在1998年桃園市平鎮市復旦路路旁4段草叢女屍命案，平鎮警分局當時因關鍵證人提供目擊線索讓破案露出曙光。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園縣平鎮市於1998年復旦路4段路旁發生女屍遭焚屍命案，當年因查不出身分，且案發後無人出面認屍成為懸案，警方調查多年最後仍以無名屍身分將死者安葬，但去年有男子自稱目擊全程，檢警經測謊與比對死者身分，最後確認死者是當時年僅17歲林姓檳榔西施，因遭懷疑偷錢竟慘遭勒斃，在路旁焚燒棄屍現場，事隔22年終於露出破案曙光，可以告慰死者在天之靈。

據指出，這起命案發生在1998年12月9日傍晚，當時警方根據路人報案指稱，有人在路旁焚燒不明物體，疑似焚燒動物屍體，平鎮警方據報趕往勘察，赫然見到焚燒的是具女屍，當時旁邊還有一隻小狗也燒焦，死者身穿豹紋上衣與深色皮裙，死者手者還有擦著深色指甲油與類似馬靴的鞋子等特徵，警方成立專案小組調查。

▲發生在1998年桃園市平鎮市復旦路路旁4段草叢女屍命案，警政署當時還推出協尋專刊希望找出死者身分。（圖／翻攝自警政署網站）

因死者身分難以確認，警方一度懷疑可能是中南部北漂桃園的年輕女子，警政署當時還推出協尋海報，刊出死者衣著等特徵，但最後仍查不出確實身分，導致最後以無名屍安葬，該案也成為平鎮警分局成立後首宗無法破案的刑事懸案。

但據了解，去年有自稱目擊者的男子向警方透露當年曾目擊犯案全程，桃園警方經測謊與比對男子提出死者身分等線索，循線追查後確認是當年17歲的林姓檳榔西施，男子向警方透露，1998年12月7日晚間，檳榔攤業者懷疑林女偷錢，有2男2女將林押至平鎮市復旦路附近產業道路談判，雙方疑似發生口角，眾人對林女拳打腳踢，有人勒住其頸部，疑似下手過重導致林女最後失去呼吸心跳，眾人才驚覺下手過重，因此開車載往棄屍處，男子還說，其中1名嫌犯是他的舊識，讓他為之震驚不已。

事隔2天，林姓少女發現在平鎮區復旦路4段路旁草叢被焚屍滅跡，這名關鍵男子提供線索，經刑事局測謊後確認沒有說謊跡象，桃園檢警重啟調查，經過數月追查，找到22年前向警方通報協尋愛女的夫妻，經比對夫妻與死者DNA後確認死者是失蹤的17歲女兒，桃園警方根據男子指證查獲涉嫌殺人的2名陳姓女子與何姓女子到案，偵訊後2名陳女遭桃檢向法院聲押，何女則以5萬元交保，並將追查其他在逃男子到案。

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