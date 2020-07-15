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漁業署16日預告修正：禁止捕撈巨口鯊、象鮫及大白鯊物種

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▲花蓮籍「鑫昇寶36」漁船在花蓮外海捕獲罕見巨口鯊。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲花蓮籍「鑫昇寶36」漁船在花蓮外海捕獲罕見巨口鯊。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者許展溢／台北報導

為維護我國沿近海大白鯊、象鮫及巨口鯊等物種資源之永續，漁業署今（15日）宣布預定明天（16日），刊登行政院公報預告修正「大白鯊象鮫及巨口鯊漁獲管制措施」，禁止捕撈大白鯊、象鮫及巨口鯊物種，意外捕獲時不論其尚存活或已死亡，應立即放回海中，並於返港時主動通報漁獲資訊。

漁業署說明，大白鯊、象鮫及巨口鯊為全世界關注之大型軟骨魚類，為掌握該等物種之資源動態，農委會在102年3月5日公告該管制措施，實施捕獲通報及科學採樣制度，迄今共計通報捕獲大白鯊32尾、象鮫0尾及巨口鯊138尾。為進一步瞭解漁船捕獲該三物種情況，於今年2月15日修正該管制措施，增列觀察員隨船進行科學觀察作業之規定，派遣觀察員於曾捕獲巨口鯊之漁船出海進行科學觀察，具體瞭解漁船捕撈巨口鯊的作業漁法、巨口鯊入網上甲板前活存狀況等資訊。

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▲花蓮籍「鑫昇寶36」漁船在花蓮外海捕獲罕見巨口鯊。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲漁業署指出，此次預告修正考量是巨口鯊並非我國漁船主要經濟漁獲對象。（圖／記者王兆麟翻攝）

漁業署表示，為保護海洋生態生物多樣性，維護健康有生產力的海洋漁業生態環境，農委會已分別於96年及107年公告禁止捕撈大型軟骨魚類鯨鯊及鬼蝠魟。國際自然保護聯盟（IUCN）目前已將大白鯊及象鮫的保育等級分別列為「易危」及「瀕危」，而巨口鯊雖於107年11月經評估仍列為「無危」，但IUCN更具體建議台灣應強制規範釋放意外捕獲的巨口鯊，並在每年4到8月訂定禁漁期。經分析國內漁獲通報紀錄，巨口鯊絕大多數於4到8月捕獲，與IUCN建議之禁漁期相同。

漁業署指出，考量巨口鯊並非我國漁船主要經濟漁獲對象，且該物種體型乃是全世界關注、僅次於鯨鯊及象鮫的第三大鯊魚；禁捕巨口鯊能確保該等物種存續免於受捕撈威脅，並保存海洋的生物多樣性。考量我國漁業形象，並提升我國於國際上對於大型軟骨魚類之保育地位，爰本次預告修正該管制措施，禁止漁船捕撈大白鯊、象鮫及巨口鯊。

漁業署最後表示，雖禁止漁船捕撈該三種鯊魚，為利後續研究進行，亦明定經農委會核准後，可捕撈作為國內教學或科學研究用。

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