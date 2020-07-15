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常夢到臉紅紅的鬼！看護神桌前驚呼「就是祂」感人真相揭曉　離台前哭慘

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▲老年,老人,阿公,爺爺,輪椅,生病,復健,照顧,長期照顧,居家照顧。（圖／翻攝自pixabay）

▲原PO表示，「阿妹」把她的爸媽當自己的親人照顧。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友分享家中一名印尼看護「阿妹」常作夢，夢裡是「鬍子很長、臉紅紅的鬼」，讓阿妹很害怕。她就帶阿妹到神桌前看清楚是不是這一尊，「阿妹端詳了一下說：就是祂」，才知道原來是關聖帝君一直在默默守護。

原PO近日在「靈異公社」臉書社團說，6年前爸媽相繼失智，生活無法自理，於是她申請一名印尼妹妹「阿妹」幫忙照顧兩老的起居，且她很貼心，把老人家顧得很好。

請繼續往下閱讀...

「由於阿妹的年紀和我家孩子差不多，我都把她當自己女兒疼愛，只要女兒有的，我一定也會準備一份給阿妹。」原PO表示，阿妹捨不得兩老吃安眠藥，對她提議「阿公阿嬤吃安眠藥不好，阿妹顧著就好」；她認為，「不行，這樣妳沒得休息」；阿妹回「阿姨，沒關係啦。」

▼「阿妹」把老人家顧得很好。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

▲▼老人,拐杖,老年,照護,輪椅,看護,行動不便。（圖／翻攝自pixabay）

原PO指出，就這樣，阿妹也跟著阿公阿嬤沒日沒夜「練肖話」（台語，指聊天），等兩老天亮睡著了，阿妹才昏昏沉沉在客廳睡覺；睡夢中，阿妹聽到有人叫她，對她說「阿公起來了，趕快去房間看看。」

文中提到，於是阿妹趕快去房間，果然見到阿公起床，由於常夢到有人提醒她，每次都很準，讓她覺得很害怕。阿妹對原PO說，「夢裡那個人鬍子很長、臉紅紅的鬼。」

於是，原PO帶阿妹到神桌前看清楚，「是不是這一尊」；阿妹端詳了一下說，「就是祂！」原PO指出，原來不是鬼，去宮廟問了一下，家裡的關聖帝君一直默默守護兩老，儘管老爸老媽已無法下床給神尊早晚三柱香，家裡的神明仍盡心護衛著。

▼原來是供奉在家中的關聖帝君守護著原PO爸媽。圖為行天宮「恩主公」。（示意圖）

▲▼行天宮,關聖帝君,恩主公,廟宇,信仰。（圖／記者季相儒攝）

原PO表示，阿妹也非常感謝家裡的神尊，自動自發早晚三柱香，感謝神明的庇佑，「直到我爸媽相繼離世，阿妹一直都是哭最慘的，她把阿公阿嬤當自己的親人。我真的很感謝老天派這個天使給我！」

對此，有網友留言「印尼女孩多半很貼心的」；原PO回，「阿妹真的是天使，我好想她，我爸媽相繼走了，她哭得最大聲。當了我6年的女兒，她要離台時，我們相擁哭慘了，約定好我一定會去印尼，親自感謝她的爸媽，把她教得這麼好。」

有人認為，「好心的印尼妹一定好人有好報，這種人才該留在台灣」；原PO回，「阿妹的雙親年紀都很大了，她很怕如果再留在台灣，可能會見不到她的爸爸媽媽。我能理解，就算再不捨，也要放她回去投到雙親的懷抱。」

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