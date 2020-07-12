以為新兵被拗站夜哨　馬祖安官火大衝寢室質問：一聽彷彿一桶冰水從頭淋下

▲原PO透露，以前學長學弟制很重，拗代站哨在那時候是很常見的事。（示意圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

一名陸軍退伍弟兄分享在馬祖南竿服役時，他站「02-04」凌晨2時到4時的安全士官夜哨，結果以為新兵被拗哨，氣得帶人到寢室質問，結果一問卻當場嚇壞，「我一聽，彷彿一桶冰水從頭頂往腳下淋下來。」他也透露連隊在成功山，「這樣很明顯了吧。」

當事人近日在「靈異公社」臉書社團說，事發於民國86年，當天約凌晨3時20分，一名剛來報到的新兵跑來安全士官室請示上哨，「我一看就火了，那個菜鳥兵籍號碼跟階級徽章都還沒縫上那嶄新的迷彩服，就被拗來站哨。」

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原PO解釋，以前學長學弟制很重，菜鳥被霸凌的事件層出不窮，拗代站哨在那時候是很常見的事，但身上識別證明什麽都沒有，代上哨一定會出事，「我看了一下是那個王八蛋做這樣愚蠢的事，沒看沒事，一看哨表更火，將近破冬（入伍一年）但還沒破冬的學弟，竟然拗菜鳥站哨。」

「我火大帶著菜鳥往山下的士兵寢室要去興師問罪」，原PO回憶，一到寢室看該站哨的學弟整裝完畢，正要出寢室門，「我愣了一下，質問該員是否拗哨？該員一頭霧水地解釋沒有做過此事，我便讓他與菜鳥對質。」

▼原PO表示，民國85年馬祖全面汰換草綠服，改穿迷彩服。（圖／達志／示意圖）

菜鳥說，「報告學長，不是這位學長叫我起來站哨的，是另一位穿著草綠服的學長！」原PO表示，「我一聽彷彿一桶冰水從頭頂往腳下淋下來。民國85年馬祖全面汰換草綠服，改穿迷彩服⋯」

對此，一名退伍弟兄表示，他85年下部隊，也換了第一批迷彩服，「超硬的」；原PO回，「對啊，我們就是第一批，還會褪色。」

有人好奇，「學長好，可以偷偷透露是哪個連隊嗎？我這樣問好了，請問是機械化步兵的單位嗎？小弟也是在馬祖南竿當兵的」；原PO回，「敝單位是後指部的，在成功山，這樣很明顯了吧。」他也回應網友的問題，表示自己是1748梯。

其他人留言，「早期馬祖半夜常被對岸的水鬼摸人頭」、「唉！學長我在東引也遇到不可理喻的事情」、「正港老鳥出來，快站好」。一名1731梯的「學長」則說，迷彩服是從華興演習那時開始穿的。

▼原PO在馬祖南竿服役。（示意照／圖中人物和新聞無關／記者林敬旻攝）