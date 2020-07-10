麥當勞驚見「無頭」顧客！網一搜嚇壞：靈異公社見過他

▲原PO被「無頭顧客」嚇一跳。（圖／翻攝自facebook社團／爆廢公社）



記者崔子柔／綜合報導

農曆7月將至，不少人會對「靈異」現象特別敏感，但常常會是自己嚇自己。一位網友近日就在臉書分享，他走進麥當勞看見一個「無頭」顧客，仔細觀察才發現，其實是這位顧客彎著腰把頭塞到桌下睡覺了。後來有神人網友翻出幾天前「靈異公社」的PO文，發現主角的穿著一模一樣，猜測應是同一人。

原PO在facebook社團「爆廢公社公開版」發文指出，他晚上在麥當勞等餐點時，突然看到一個「無頭」顧客在座位上，讓他嚇了一跳，不過仔細一想如果真的「斷脖」應該要滿地鮮血，後來觀察發現，該名顧客是將頭塞在桌子下睡覺，他不禁說「這人的柔軟度也太好了吧？這樣脖子不會扭到喔？」

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網友看了都被逗笑，留言說「這感覺會在靈異公社看到」、「7月份看到會罵出來」、「這是另類安全感嗎？」、「這是街頭藝人吧？」、「看好久才發現頭」。

後來有網友翻出靈異公社的相片，發現在不同地點，曾有人遇過衣服、襪子、鞋子都一樣的人，而且脖子角度也一樣，猜測可能是頸椎不適，不是有意嚇人。

▲▼有網友翻出幾天前「靈異公社」出現過的貼文。（圖／翻攝自facebook社團／靈異公社）