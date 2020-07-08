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6歲獨生子拿香拜亡母突大哭　禮儀人員狂奔一問：眼淚不爭氣掉了

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弟弟,幼兒園,小孩,孩子（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲原PO表示，法事現場，拿香的只有一個6歲小孩。（示意圖／翻攝免費圖庫stocksnap）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友分享在法事現場，看到一隻手掌大的黑色蝴蝶，後來聽到死者6歲兒子大哭，一問之下原因讓他直呼，「聽到這樣的話語，我的眼淚也很不爭氣掉了，在場的人也幾乎都哭了。」他也呼籲，不要真的失去了才要懂得珍惜。

原PO近日在「靈異公社」臉書社團發文，分享他從事葬儀社時，因一名天真無邪的小孩，令他在場哭到不能自已的故事。他回憶，那年秋天接到喪家的通知，該做法事日子訂好了，也和喪家溝通好法事要準備的事宜。

請繼續往下閱讀...

原PO表示，到了那天，他和禮儀同仁法師一行人去到喪家現場，準備流程、搬東西擺設等，但過程中，他就一絲絲感覺到有落寞的情緒在一旁，當下並沒有覺得什麼；直到開始法事，叫了一下家人準備，才發現拿香的只有一個6歲小孩。

▼一隻蝴蝶飛進法事現場，讓原PO相信是亡者。（示意圖／記者張一中攝）

▲▼蝴蝶,昆蟲。（圖／記者張一中攝）

原PO說，後來問了一下，才知小孩子是媽媽的獨生子，「我拿香給小孩子的時候，小孩很乖不吵也不鬧，就靜靜拿著香，看著媽媽的遺照」；法事中途，飛進一隻手掌大的黑色蝴蝶，就停在小孩肩膀上一動也不動，「當下我們都看見了，我們心裡都知道媽媽回來了，在看自己最愛的孩子。」

文中提到，上半場法事結束，孩子跑過去姑姑那邊很天真說，「媽媽去哪裡了？怎麼一直都沒有回來，我想媽媽了…」原PO指出，當下聽到這樣的話語，心中很酸，就看到喪家親戚強忍著眼淚對孩子說，「媽媽去遠方工作了，很久很久才會回來，孩子要加油，要乖乖的，媽媽會很開心的。」

「這時候，孩子說這蝴蝶一直在這沒有飛走欸，牠是來陪我的嗎？」原PO表示，孩子姑姑說，「對啊，蝴蝶來陪你，沒事不要去碰牠喲。」中午休息時，原PO在睡覺，就隱約感覺心裡酸酸的，他默唸，「不要捨不得，妳越是放不下就會無法投胎，放下吧～孩子會平安長大的。」

原PO說，突然聽到孩子大哭的聲音，「我驚醒，跑了過去，聽到的第一句話就是，『媽媽來看我了，但媽媽笑笑看我，一句話都沒說，我想抱媽媽，媽媽就離我好遠好遠……我想媽媽了。』」

▼原PO表示，誰都會經歷生離死別，但對只有6歲的孩子，不管是誰都會於心不忍。（圖／示意照）

▲遺體化妝室,大體化妝,停屍間。（圖／記者林世文攝）

原PO指出，「聽到這樣的話語，我的眼淚也很不爭氣掉了，在場的人也幾乎都哭了。我們都知道生離死別，誰都會經歷，但對於只有一個6歲的孩子就要承受的事情，不管是誰都會於心不忍。」

原PO感嘆，有多久沒有陪伴家人，有時覺得家人很煩、很討厭，但有沒有想過，「拉拔我們長大的卻是父母，不要真的失去了才要懂得珍惜」；有多久沒有回家了，不妨現在打個電話，跟最愛的家人們說一聲「我愛你、我想你了。」

對此，許多網友感動留言，「看著看著就哭了」、「這顆洋蔥很大顆」、「要珍惜所擁有的，世上沒有後悔的藥」、「感人的故事⋯⋯媽媽會一直保護弟弟的。」

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