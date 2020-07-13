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「蘇花比北宜可怕」她目睹紅車黏山壁再回頭：雞皮疙瘩　哥急拉方向盤

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▲▼蘇花改，蘇花安，蘇花公路。（圖／記者賴文萱攝）

▲原PO回憶那晚開在蘇花公路的驚險過程。（示意圖／記者賴文萱攝）

記者陳俊宏／綜合報導

「跟北宜比起來，我覺得蘇花公路比較可怕。」一名女網友分享行經蘇花公路的驚魂記，「我一往回看時，我的雞皮疙瘩立馬直立立地叫囂，我原以為的路，真的不是路，而是山崖。」對此，有人也分享當地的靈異傳聞，「有兩台機車會帶路，忽然分開，然後選錯台就⋯掉下去了。」

當事人12日在「靈異公社」臉書社團說，想起好多年前，有幾次她開車和哥哥經北宜公路，再到蘇花公路去台東看阿嬤的經歷；當時開在蘇花公路，只要看到後面有跟車，她一律都在稍大一點、又不過彎的路面靠旁邊，讓後車超車，「我雖開得小心翼翼，但也不造成別人的困擾。」

請繼續往下閱讀...

▼原PO認為，蘇花公路比北宜公路可怕。（示意圖／記者賴文萱攝）

▲▼蘇花改，蘇花安，蘇花公路。（圖／記者賴文萱攝）

「記得那次一樣是開夜車，開著開著，突然有一台紅色廂型車快速超我的車，呼嘯而過。」原PO表示，心想蘇花很多超彎的路和山壁，對方這樣開車好危險，沒想到約10分鐘後，「我看到剛剛超我車的紅色廂型車，車頭整個黏在山壁上，我驚訝到立馬把車停路邊。」她還原當下和哥哥的對話：

原PO：這台車不是剛剛才超我的車？沒想到他車禍了，怎麼辦？我們報警吧！

原PO哥從副駕往駕駛座的窗外瞧：妳確定他剛剛超妳車？

原PO ：對啊！大約10分鐘前吧！可是好奇怪喔！他的車頭全「貓掉」（台語，指凹陷）。而且正常來說，剛出車禍的車，不是還會有車頭燈亮著，引擎也不會熄嗎？為什麼這車看起來好像撞很久了一樣？

原PO哥：窗戶搖上來，我們繼續開，聽我的。

原PO指出，當聽到哥哥這麼說時，她知道剛剛看到的應該不是「真正的車」，接著繼續開，「我哥突然伸手拉住我的方向盤往右靠，再開口叫我停在路邊。」

原PO：你幹嘛啦？這樣很危險你知道嗎？

原PO哥：妳才危險，妳剛剛是往山崖衝，妳知道嗎？

原PO：我哪有？路就這麼一條，我順著路開沒錯啊！

原PO哥：妳現在回頭看看那是路嗎？

▼原PO看到一輛廂型車撞上山壁。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

▲▼車禍。（圖／示意圖／取自pixabay）

「我一往回看時，我的雞皮疙瘩立馬直立立地叫囂，我原以為的路，真的不是路，而是山崖。」原PO說，當下開始感到害怕；哥哥回，「我睡飽了，換我開，妳腦子別再想那台車，去睡一下。」

原PO回憶，等到了台東後，她一直有發燒的感覺，頭暈、頭爆痛又全身無力，連藥房的護理師用手摸她的額頭，也覺得她有發燒，可是體溫計跟耳溫槍量出來的體溫，都不超過37度；一直到她離開台東後大約兩天，身體才漸漸好轉。

對此，有網友驚呼「還好當時妳哥在妳旁邊」；原PO回「真的，當時我好抖。」有人則透露，「那一段路，我有聽過故事是說，有兩台機車會帶路，忽然分開，然後選錯台就⋯掉下去了。」

▼北宜公路。（圖／翻攝Google Map）

北宜公路。（圖／翻攝Google Map）

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