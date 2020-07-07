「矮矮瞇瞇眼老阿公」揮手要給紅包　他婉拒拜拜驚覺是土地公…隔天中25萬

▲原PO說，想去拜中和的烘爐地土地公廟。（資料照／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友分享朋友拜土地公前，遇到一名「矮矮的老阿公」要給他紅包，朋友拒絕後，沒想到隔天竟中了25萬元。此文引發熱烈討論，有人直呼太唬爛；也有人認為，是他的孝心感動土地公。

原PO近日在「靈異公社」臉書社團說，和一名朋友聊天，朋友住在超級鄉下、土性很重，可是很單純又善良孝順，是做工的；朋友薪水4萬多元，因媽媽老了常要看醫生，把存的40萬元當頭期款買一輛車。

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原PO表示，朋友是單親又是獨子，母親的醫藥費也是筆開銷，所以吃不消；朋友從小就跟媽媽常到附近的廟拜拜，一拜就是20年，相對的，他也常跟神明求財。

「他一天一如往常要到廟裡的路上，看到一個矮矮的老阿公跟他揮手」，原PO指出，朋友想說什麼事，「那阿公突然拿個紅包要給他，他當然拒絕。後來那阿公又說：『啊你不是要拿...』。」

▼原PO朋友遇到的「矮矮的老阿公」，竟是土地公。（示意圖／翻攝免費圖庫Pexels）

原PO說，朋友就是個性很直的人，就說「我不拿別人的錢，你硬要給我，我丟掉給你看」；那阿公就笑笑，「好好好，給你你不拿，我寄給你。」後來朋友就不理阿公去拜拜，結果一看原來阿公竟是土地公，完全就是那笑容和瞇瞇眼。

原PO表示，朋友當下就說「靠X，他要給我錢，我幹嘛不拿」；而老阿公說要用寄的，結果朋友隔天下班中了25萬多元，「我聽到整個傻眼⋯」

對此，有網友認為「好唬爛」；原PO回，「你這想法，我支持，因為我到現在還不相信是真的25萬耶，天啊。」也有人直呼「好大的紅包」；原PO回，「對啊，想說他會不會喇叭我，2500我信，25萬～～要做幾世功德才有，哈哈哈哈。」

不過，也有不少人認為，「孝順坦率單純的個性，才會讓土地公想幫他忙吧」、「孝會感動天」、「這或許是因為他孝順，所以有福報吧。」而原PO也貼出一張照片，是位於新北市中和的烘爐地土地公廟，「一直想去，聽說滿靈驗的」，但未說明朋友是否是去拜烘爐地。