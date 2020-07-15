民眾黨稱「不能接受」國民黨破壞公物！網友酸回：早上胡鬧完就切割？

▲民眾黨立委舉海報進場，與國民黨委員一同喊口號。（圖／記者湯興漢攝，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

前總統府秘書長陳菊昨（14）日首度以監察院長被提名人身份赴立院備詢，未料立院再度被國民黨攻下，因此最後沒站上質詢台。台灣民眾黨對此發文表示，國民黨「癱瘓議事、破壞公物，這是本黨所不能接受」，強調民眾黨堅持透過口號、遊行及行動劇表達理念與訴求。貼文一出，卻遭網友灌爆稱「早上一同胡鬧，下午切割譴責，這就是所謂的柯學」、「發這個文然後早上站在台上跟國民黨一起瞎攪和」。

目前國民黨立委持續佔領主席台，分三班制留守議場，直到投票當天與民進黨立委正面對決。不過，民眾黨在臉書發文表示，國民黨癱瘓議事、破壞公物，這是民眾黨所不能接受，「本黨今日依然堅持理性，透過口號、遊行及行動劇表達本黨理念與訴求，對於惡意將破壞公物等暴力行為的帽子扣在本黨頭上、帶風向這種行為，表示強烈譴責。」最後也抨擊國民黨不願簽署修憲版本，卻癱瘓議事，為「打假球」之行徑。

▲國民黨排三班制留守議場。（圖／記者楊蕓攝）



貼文PO出後，不少網友留言酸，「一起跟KMT大合照真開心！下次便當一起叫比較方便」、「這次甩尾的太快了，這樣我跟不上啊」、「今天早上的作為也非常善盡KMT側翼的職責，現在才在切割以為沒人看到啊？」、「不知是誰跟國民黨站在一起笑開懷啊」、「照片上自甘墮落跟國民黨站在一起的不是你們嗎？」、「一會大合照，一會又譴責」。

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