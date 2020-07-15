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張友驊認不實抹黑發道歉聲明　陳菊「不追究」：台灣的民主能更成熟

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▲▼傅正先生逝世29週年紀念，總統府秘書長陳菊、民進黨主席卓榮泰出席。（圖／記者陶本和攝）

▲陳菊。（資料照／記者陶本和攝）

記者蔡文鈴／台北報導

名嘴張友驊於2019年1月間，在政論節目上指控陳菊於高雄市長任內，賣官、浪費公帑等行為挨告，最後雙方達成和解，張友驊已於14日對外發布道歉聲明。對此，陳菊15日透過臉書表示「也不再追究」，強調真相會越辯越明，杜絕抹黑造謠的歪風，台灣的民主才能更加成熟。

陳菊提到，從2018年選前，部分名嘴開始在電視政論節目上，以許多憑空捏造的不實言論，抹黑我和我過去的市府團隊，有些內容甚至可以說是荒誕無稽，然而，這些假訊息卻隨著媒體、網路散播，更成了許多政治人物攻擊、誣蔑的素材。

陳菊為捍衛清白與名譽、捍衛言論自由不被濫用、更捍衛得來不易的民主不被虛假的資訊混淆，決定提出告訴。如今，繼吳子嘉先生、張琍敏女士正式道歉後，張友驊先生也正式道歉，承認他對我的指控全屬未經查證的不實謠言。

陳菊強調，「這不僅證明我的清白，同時也嚇阻其他刻意散佈假訊息的人，提醒閱聽大眾注意訊息真偽，達成我提出訴訟的初衷。」政治可以有立場差異，也必須要有監督制衡，但任何的批評指控都應該立基於事實之上，而不是恣意造謠、以訛傳訛。真相會越辯越明，杜絕抹黑造謠的歪風，台灣的民主才能更加成熟。

陳菊認為，生命的過程很多時候是孤單、蒼涼，當曾參殺人式抹黑鋪天蓋地，謝謝大家的支持和信任，「讓我有不放棄、再堅持下去的勇氣。」

張友驊於2019年1月間，在4次節目錄影中，指陳菊於高雄市長任內，安排親信進國營事業任職，並向廠商收取募款，將資金投入新人參選高市議員的選戰中，吸收新科議員成「紅衛兵」，又指陳菊的市府顧問包工程、喬輕軌車廂採購案；陳菊不滿張友驊言論不實提告，求償300萬元。

張友驊道歉聲明如下：

道歉人張友驊於2019年1月19、21、22、28日，參加中天電視台「新聞龍捲風」電視節目錄影之際，未經查證屬實，即指稱陳菊女士有利用高雄市市長權勢，官商勾結，向廠商收取募款、賣官鬻爵、公器私用及違法採購、貪贓枉法、浪費公帑、貪圖享受等不實事項，致陳菊女士之名譽受到嚴重損害，為此表達最高之歉意，並出具本道歉聲明向陳菊女士道歉，並向大眾澄清及說明。

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