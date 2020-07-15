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抗爭屢被綠破解　杏仁哥曝「關鍵因素」：藍營在街頭運動是新生兒

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▲▼國民黨團攻占立法院議場現場_杏仁哥。（圖／記者邱顯燁攝）
▲挺韓大將杏仁哥吳育全。（圖／記者邱顯燁攝，下同）

文／中評社

立法院臨時會14日審查監察院長被提名人陳菊，藍綠與警方都爆發數波衝突，中國國民黨也號召千名支持者抗議。也到場抗議的挺韓大將杏仁哥吳育全14日接受中評社訪問時表示，街頭運動國民黨就像新生兒一樣，從來沒有經驗，輕易被破解我們想像得到。民進黨是街頭運動出身，國民黨要做什麼、想做什麼都會有防備。而場外發起民間團體響應抗爭，1000多人倒是有，相信國民黨已經很努力了，大家還是要給國民黨一個機會。

立法院臨時會本周處理監察院人事案，14日上午進行監察院長被提名人陳菊審查會，下午至16日則進行其餘監察委員被提名人審查會，17日院會進行同意權案投票。國民黨立委14日清晨4點就堵立法院門口不讓陳菊座車進到立法院，但陳菊上午7點多在民進黨立委、警方的護送下，藍綠雖發生激烈衝突，但陳菊仍成功進入“立法院”，直到中午11點半左右，在民進黨團總召柯建銘等人護送下，乘上轎車離開立法院。

吳育全接受中評社訪問時表示，上次藍委衝進議場的抗議太過臨時，完全沒有準備，也因為時間太過緊湊，人數不夠、員警都比我們多。而這次國民黨在上個禮拜就發文要到立法院抗議，我們拒絕酬庸、退回陳菊等人的監委名單。也深深覺得民主已倒退30年，連這樣的名單都可以提出來真的是非常齷齪、沒有尊重人民意見，若民進黨堅持讓陳菊擔任監察院長，台灣的民主實則已倒退回獨裁專制。

▲▼杏仁哥率眾翻拒馬。（圖／記者邱顯燁攝）

至於如何評價國民黨立委們的行動？吳育全說，街頭運動國民黨就像新生兒一樣，從來沒有經驗，而民進黨過去就是走街頭運動出身，國民黨要做什麼、想做什麼都會有防備，民進黨知道怎麼去應付國民黨。這次國民黨這麼輕易被破解，我們可以想像得到，國民“立委人數很少，很難去抵擋民進黨立委、警力的推擠衝撞，當然結果還是不敵。

吳育全為國民黨緩頰說，國民黨並不是沒有真正動員，今天也不是假日，他們的能力也有限，發起民間團體響應現場一千多人倒是有，但可能不夠人數能對民進黨形成輿論壓力，聲音還是有限。我們還是感到很無力、擔憂，相信國民黨已經努力了，大家還是要給國民黨一個機會，看他們怎麼做，畢竟他們在抗爭上是新生兒。

吳育全也談到，最好不要有流血衝突，只是希望陳菊的監察院長提名可以退回，我們在外面抗議，也是希望可以聚集越來越多的人，把這項新聞傳到國際上。

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