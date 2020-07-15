陳菊未接受詢答　民眾黨質疑程序不完備：民進黨硬過將違法

▲民眾黨質疑，監院人事未完備程序，民進黨17日若強行通過恐違法。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

前總統府秘書長陳菊14日首度以監察院長被提名人身份赴立院備詢，朝野立委爆發激烈衝突，最後無法進行詢答，陳菊則在混亂中離開立法院。對此，民眾黨質疑，若民進黨執意在17日強行表決通過監院人事，恐違法，按照立法院職權行使法，監委名單必需交付全院委員審查，如今沒有詢問的程序，實質審查就不完備，可能會因此違反職權行使法。

民眾黨團總召賴香伶說，審查程序有敲槌啟動會議嗎？明天下午能夠垂下休息的程序嗎？沒有開始也沒有結尾的程序，就要在17日強行表決，我們是強烈質疑，第一違反職權行使法，希望院長說明。

賴香伶也強調，不管國民黨動用什麼方式杯葛破壞，他們自己欲對國人說明，民眾黨沒有跟他們一起用破壞來中止質詢，沒有要求被提名人不來接受詢答，沒有因為程序中止而不準備質詢。

「陳菊希望這是她光榮的最後一役，希望對得起國人。」賴香伶說，民眾黨質疑的不是過去沒有為民主貢獻沒有為人權付出，質疑的是這次提名審查到今天的程序，真的太多疑慮需要說明。

副總召張其祿表示，監察院提名一連串的風波，既違憲又違法，這樣過程實在非常糟糕，監察院長陳菊進不了議場，過程中造成混亂，「是不是要在這麼混亂過程中，執政黨還要強行投票直接通過？這樣的過程必需正告民進黨政府，這樣的做法有違法違憲大問題」。

張其祿說，雖然陳菊說要做末代院長，但這真的有憲政體制的混亂，「試問末代監委，是幹6年還是幹2年？這些問題都不能釐清」，呼籲蔡總統創下好的憲政慣例，停止提名作業

張其祿表示，按照立法院職權行使法，第29條規定，在程序上必須經過全院委員會的審查，要投票、經立院1/2以上同意，第30條更直接，要進行審查跟備詢。就程序本身而言也走不下去，少了這些程序，禮拜五還要強行輾壓投票，「這樣監委、院長，到底合不合法？」