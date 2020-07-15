合作社美食走入歷史！「高熱量食物」下架　網打臉：放學載小孩買零食？





▲為了改善兒童三高問題，全台許多中小學已經看不到合作社的身影。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

「合作社」是學生們在校園時期的美好記憶，但近年來，全台多數的國中小學校已看不到合作社的身影。在教育部的規範之下，能販賣的商品幾乎都是學生不喜歡的，考量到成本問題，也紛紛結束營業。一名網友因此抱怨，「不要學校賣高熱量食物，然後放學戴著小朋友去點心零食，這邏輯對嗎？」

教育部民國94年修正《校園飲品及點心販售》規範，現在許多小學生營養過剩，針對校園販售的飲品熱量、脂肪量、含糖量都有限制，因此合作社販賣的商品，必須取得校園安全食品認證標章的。

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一名網友在臉書「爆系知識家」發文，因為家長不准學校販賣含糖碳酸飲料，或是高熱量的食物，學生去合作社意願下降，「教育部不知道合作社是學生來學校唯一的樂趣嗎？」





▲許多網友認為，「福利社是學生時代美好回憶之一」。（圖／記者謝婷婷攝）

底下網友留言紛紛認同，「福利社是學生時代美好回憶之一」、「第一次吃涼麵就是在福利社買的！」、「每次體育課完就要衝一下的啊」、「以前我都在合作社買早餐午餐的」、「想念下課十分鐘，從六樓衝去一樓，只為了去福利社買顆肉包吃」、「杯裝的肉羹麵真是一絕」、「沒合作社，童年少一半樂趣」。

但也有不少網友認為，現在的小孩營養過剩，有很大的原因是合作社販賣的飲料、零食和餅乾，「同意不要合作社，現在真是胖的可以」、「還不都是胖哥胖妹太多，為了改善兒童三高問題。」、「因為小朋友喝太多含糖飲料會導致發育不全」。

也有人認為，小孩還在發育容易肚子餓，要吃得飽才有力氣學習，「 小孩子發育容易肚子餓，補充熱量才有體力學習」、「身體熱量不足真的很難認真學習，以及體育能力也會下降」。