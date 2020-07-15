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轉運站座位「沒椅背」不給靠！網讚設計3優點　友善大背包旅客：不會卡

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆系知識家）

▲看到轉運站座椅沒椅背，讓原PO相當納悶設計理念。（圖／翻攝自爆系知識家）

網搜小組／鄺郁庭報導

設置椅子卻沒有椅背，讓人好奇理由！一名男網友日前到市府轉運站，似乎是要坐著等車，結果發現轉運站裡的椅子並沒有設置椅背，也沒有靠著牆，等於坐的時候沒辦法完全放鬆，忍不住拍下照片，在臉書《爆系知識家》發問「椅子為什麼要設計成這樣……不讓人家靠背？」貼文吸引其他人熱論。

看到照片後，不少網友紛紛歪樓，「這樣才能背對背擁抱」、「相當節省成本」、「是要讓你們練體操的啦」、「誤會啦～這盤腿打坐用der（的）」、「後面靠背的拿來做椅子又省一塊（誤」、「這是練核心肌群的器材。」

請繼續往下閱讀...

其中，就有人留言猜測，「因為這邊不是設計來讓人久坐的地方」、「捷運也都這樣設計，我在猜，應該是搭乘交通工具的人有些人是背背包的，這樣方便背背包的人乘坐吧」、「不是要讓你久坐的呀」、「這種材質比較好清潔抗菌。」

還有網友認為，這樣的設計很不錯，「這區域應該只是提供暫歇，不是做為久坐的地方，所以在顧及整體規畫後，採用了沒有靠背的椅子」、「雖然並不友善，但是功能很確實」、「太舒服一直被佔用，然後換成抱怨都沒位置坐」、「反正也是前傾低頭玩手機，靠不靠有差嗎？」

總結下來，大部份的人都認為，沒有椅背就會減少久占座位的狀況，也是友善背包包的人，而且這樣也不會擋到後面的落地窗、影響美觀。不過，台北車站大廳先前也曾擺放類似的座椅，結果還是有街友占據，最後撤走所有座位，變成現在「席地而坐」的情況。

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