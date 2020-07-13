變頻室外機「這樣搭配使用」最省錢！內行人曝：比室外溫度低2至3度

▲夏日如何省電，成為大家關心的話題。（圖／記者屠惠剛攝）

記者施怡妏／綜合報導

炎炎夏日來襲，氣溫一天比一天還要高，家家戶戶開始開冷氣，然而如何有效省電又可以感到涼爽，成為大家關心的話題。一名網友在臉書上透露，自己平時的使用「5級變頻室外機」的方式，在臉書「爆系知識家」社團上詢問大家，「請問這樣有省電嗎？」

原PO在貼文中分享自己使用的方式，「每天晚上吹3至4個小時，溫度都設定26度至27度，同時還會搭配電風扇一起使用，房間大約7至8坪」，並附上該機器詳細功能介紹的照片，詢問網友們「這台要怎麼吹比較省電，我這樣的方式有省電嗎？」

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貼文一出後，底下網友留言表示，「不要開開關關才會省電」、「如果有鉤錶，建議你溝一下電流，自己看比較有感」、「其實設定溫度太低與外面溫差過大，反而容易感冒和外出流汗，29度配變頻風扇才是剛好溫度和省電」、「設定27至28度，基本上比室外溫度低2~3度就好，然後搭配循環扇」、「調高溫度最省，1度省6%」。

也有許多網友指出，該機器已經是「變頻」，可以放心使用，「既然是變頻的直接吹整夜吧，比較好睡，電費又其實增加沒多少」、「都變頻了就放手吹吧，說不定電風扇功率還比較高」、「這台開1小時設定26-27度，差不多1度電，放心開啦！」、「這台變頻5級的本身就比較耗電，開27度搭配電風扇，盡量讓他走低頻會比較省電」。