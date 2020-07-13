三重超狂母帶小六畢業兒「100cc機車環島」成功　下次目標：挑戰單車環島

▲三重超狂母子檔以100CC機車環島成功，看板上留了許多人的加油鼓勵。（圖／翻攝自我是三重人）

新北市三重區一名吳姓媽媽為了送小六畢業的兒子一個難忘的禮物，決定用100cc機車載他環島，兒子還做了一個「我媽很瘋狂，送我小六畢業禮物環島」看板掛在身上，網友討論爆表；經過6天5夜行程，母子倆終於平安到回到三重住家，媽媽直說「希望這次的禮物能讓他滿意！」

吳媽媽在臉書社團「我是三重人」中po出兒子拿著看板的照片，並寫下「大家好～我是瘋狂媽咪～我跟熱血兒子已經回到三重了！兒子是五華應屆畢業生，希望這次的禮物能讓他滿意！」短短幾小時就有2千多人按讚並討論。

「我是瘋狂媽咪！」吳媽媽媽咪在臉書《爆廢公社公開版》超狂分享，6日與兒子從新北市出發逆時針環島，而交通工具就是一台100cc的摩托車；媽媽笑稱，表面是兒子的國小畢業禮物，而真實答案是她沈浸內心已久的夢想，「是我想環島啦」。

▼ 三重吳媽媽靠著100CC機車成功載著兒子環島。（圖／吳媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



而這一趟行程能成行，當然有家人在背後默默支持，原PO向《ETtoday新聞雲》透露，老公起初不太贊成，「畢竟路況複雜、會行經蘇花公路又要照顧兒子」，直到前幾日，看著自己已勢在必行，老公只好默默牽著機車做大保養，而一路上也緊盯手機定位才能安心。

12日晚間吳媽媽終於載著兒子回到三重住家，隔日休息後於地方社團PO文，並說國中畢業想來挑戰單車環島，希望到時可以成行；此外還分享了此次環島的住宿資訊，五晚分別睡在鹿港、高雄日央、知本亞灣、花蓮七星潭及礁溪，讓有興趣環島的民眾也能有勇氣出發。

民眾看到後直呼「原來是三重人，好棒！」、「很棒的環島畢業紀念！」、「學校師生、校長都很開心是五華的孩子和超讚的家長」、「 我也這麼問過我女兒，但她翻了我白眼」、「相信小孩一輩子一定難忘這個回憶」。

▼女兒迎接哥哥及母親回家。（圖／翻攝自我是三重人）

