全國議長、副議長齊聚苗栗　朱立倫現身「布局黨魁」？笑回：純會老友

▲2020年全國地方議會議長、副議長聯誼座談會14日晚間在苗栗舉行，前國民黨主席朱立倫（左4）獲邀出席餐敘，引發外界政治聯想。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

2020年全國議長、副議長聯誼會，14日晚間在苗栗縣頭份市舉辦，現場席開60餘桌，前國民黨主席朱立倫以神秘嘉賓身分獲邀出席餐會，與各縣市議長、副議長、民代寒暄致意，引發外界聯想布局選黨魁，朱立倫說，純粹受邀作客，來跟老友聚會。

2020年全國地方議會議長、副議長第1、2次聯誼會由基隆市議會及苗栗縣議會聯合主辦，14日下午在苗栗縣尚順君樂飯店舉行座談會，晚間聯誼餐敘，包括主辦的基隆市議會議長蔡旺璉、副議長林沛祥、苗栗縣議會議長鍾東錦、副議長李文斌等，幾乎全國各縣市議會全員到齊，基隆市長林右昌及苗栗縣長徐耀昌也到場歡迎各縣市到訪聯誼。

▲▼全國地方議會議長、副議長第1、2次聯誼會，在苗栗舉辦，現場席開60桌，場面熱絡。（圖／記者黃孟珍攝）

席間朱立倫接受媒體聯訪時被問到，出席餐敘是否引發外界聯想與回鍋角逐國民黨主席有關，甚至提早布局2024大選？朱回應，今天純粹是老朋友見面，各地正副議長很多都是老朋友，他是獲邀作客，看到老朋友非常開心，至於大選議題，「太遙遠的事情，一切順其自然」。

此外，立法院臨時會今天預定審查監察院長被提名人陳菊，藍綠立委爆發衝突。朱立倫也表示，國民黨堅持的是是非公理正義，監察院不能變成酬庸，不能變成個人權位安排，希望大家堅持原則，「不是說做了一任之後再說」。

鍾東錦強調，全國議長、副議長聯誼會已行之有年，主要目的是建立各縣市議會議事運作經驗的交流的平台，商討地方自治重要議題，修正不合時宜的法令規定，凝聚共識，函請內政部協助解決，讓各項施政能夠更貼近民意。

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