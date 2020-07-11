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聯韓抗朱保明年黨魁？江啟臣：挑撥離間不會上當

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▲▼國民黨日知學塾結業式，朱立倫、江啟臣互動。（圖／實習記者方敬攝）

▲國民黨日知學塾結業式，朱立倫、江啟臣互動。（圖／實習記者方敬攝）

記者陳家祥／台北報導

罷韓後國民黨內部持續紛亂，日前傳出前市長朱立倫拉攏侯友宜、馬英九勢力，與聯合韓國瑜系統的黨主席江啟臣分庭抗禮，準備在明年黨主席選舉決戰。11日朱、江二人出席議員徐巧芯舉辦的日知學塾結業式，先一步到場的江啟臣表示，「絕對是子虛烏有」，今天就是跟朱市長一起來為年輕學員加油。

徐巧芯主持的日知學塾線上課程平台3月上路，特別規劃了7門公共事務專業課程，從政治實務到媒體應用，讓學員對「真實的政治」有所了解。11日舉辦首梯結業式，修畢課程的青年將可獲得公共事務領域1個月（64 小時）帶薪政 治職場體驗機會。

11日活動9點開始，先一步抵達會場的江啟臣受訪表示，自己跟朱市長長期以來在國民黨的發展甚至改革的項目，最大共識就是要多讓年輕人接觸國民黨、我們也多接觸年輕人，相互的了解溝通對話，才可能讓更多的年輕人了解認識，最後願意支持國民黨甚至加入國民黨，跟我們一起為公共事務為國家社會來做服務。

至於有週刊報導藍營內戰將起，並指「江拉韓、朱拉侯馬」，點燃明年黨魁之爭？江啟臣先笑說，「我就知道妳要問這問題」，接著強調，這絕對是子虛烏有、空穴來風，外界的捕風捉影都不會影響國民黨現在團結大於一切、團結大於勝負的目標跟態度。

「國民黨目前所處的環境大家也都知道，相當的艱困。」江啟臣說，歷屆黨主席包括朱主席在內，大家在此時此刻最想做的一件事情，就是協助幫忙，讓國民黨不管在改革上面還有面臨挑戰上，都能夠克服眼前困難。

隨後聯訪進行到一半時，朱立倫抵達會場，記者詢問，是否有感受到朱的企圖心？江啟臣笑說，「擺明的挑撥離間，我們不會上當」，強調平常跟朱市長就有在聯繫，我們今天都是來為巧芯加油、為所有年輕學員們加油打氣，也感謝他們這段時間參與這些活動，當然更希望未來有機會跟他們一起為台灣為公共事務做努力。

對於外界的傳聞，江啟臣強調「想太多」，今天重點是在年輕朋友，重點是在巧芯辦的活動，以及未來要提供實習的機會給這些年輕學員，也是看看這些未來可能到我們地方實習的新朋友們。

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