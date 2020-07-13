超噁！小6男泳池更衣「硬拉小手摸老鳥」　怪大叔：拜託不要講　　　

▲苗栗縣竹南鎮一間遊泳池驚傳小男童險被猥褻事件，家長已報警將這名大叔移送偵辦。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮一間游泳池，驚傳小男孩險被猥褻事件；1名年約4、50歲的中年大叔，在更衣室看見1名小6男童獨自前往更衣，便尾隨一同進入，因當時更衣室全滿，男童不疑有他，而後男子竟脫下泳褲，竟拉男童手企圖要他撫摸生殖器，還要他不要講出去；家人得知後，氣得報警處理。

男童姑姑在網路上PO文表示，日前帶著自己才小6的姪子到竹南游泳池；泳畢時，姪子正準備到更衣室洗澡換衣服，當時更衣室全滿，只剩1間角落的更衣室沒人；姪子進入後，突然有一位年約50歲的大叔也跟著進去，姪子覺得怪怪的，但因更衣間都是滿的，也沒想這麼多。

▲小6男童的姑姑得知後，氣得將整件事PO網提醒民眾注意，並報警處理。（圖／記者黃孟珍翻攝）

男童和姑姑說，男子進去後就直接將褲子脫了，還拉著他的手要去摸他的生殖器；姪子立刻收手並要他出去，還說要告訴他姑姑，對方還說：不要講，不要講！男童迅速將門關上，更衣後趕緊出來和家人說，但這名大叔早已逃之夭夭；姑姑氣得PO網提醒大家，不管男生、女生，帶小孩去游泳要多多注意安全。

竹南警方表示，看到PO文後第一時間已經聯絡男童姑姑，並且調閱監視器請男童指認這名「逼摸鳥」的怪大叔；警方在12日晚間也要求這名中年男子到案說明，偵訊後並將他依照違反兒少法及強制猥褻罪移送法辦。

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