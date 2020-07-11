　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2024總統大選誰參戰？　政壇「章魚哥」直言：會有3個半...柯P命苦

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲總統府博愛路一側增設鐵製防護欄杆，加強維安。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華民國總統府。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾羿翔／綜合報導

2024年的總統大選，有哪些人會參戰？　前綠營立委沈富雄就直言，會有3個半。為何會有「半」？沈富雄表示，民眾黨主席柯文哲不一定會參選，因此算半個，另柯文哲算是命苦，是上次大選4權力邊緣人物之一。沈富雄曾神預測2020大選結果，當時被許多網友大讚。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》表示，參戰2024總統的可能有3個半，分別是民進黨賴清德與鄭文燦之爭，國民黨方面大概就是朱立倫，可能還有一個願意命苦要挑戰的；但台北市長柯文哲不一定會選「算半個」，所以是3個半。

沈富雄還說，國師做不成，「章魚哥」也要加減做，柯文哲是命苦，因為上次大選有4個權力的邊緣人物，依序是宋楚瑜、郭台銘、王金平以及柯文哲。

沈富雄。（圖／資料照）

▲前民進黨立委沈富雄。（圖／資料照）

沈富雄也說，順序是依照這4人出局的樣態來排列，先出局的最差但命最好沒受苦；柯文哲時間拖最長，有點實力且也算是第三大黨，看起來很好命「其實是苦命」。

▲台北市長柯文哲召開大巨蛋記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

針對2024總統選舉是否出戰，柯文哲在9日播出的《十點上新聞》節目中表示，「我還是照這樣準備」，但他認為以現階段來看，選贏的機會很低，「行就行，不行就算了，何必那麼在意」。

沈富雄曾在2020大選前預測，蔡英文的得票數會大贏韓國瑜300萬票，立委席次部分民進黨66席，國民黨38席，最終蔡與韓雙方票數差距264萬，民進黨拿下61席，國民黨僅拿下38席，與預測相差不大，被許多網友誇讚是神預測。

►過期了沒關係，一張紙變身1.5倍東森幣

ET快訊
「婆媽御用神物」超毒！驚人成分曝光　醫：致癌風險極高
新北驚傳砍案！男持水果刀殺妻「割頸10公分」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲坦言「2024難贏」！陳佩琪臉書開嗆：XX黨千秋萬世、永續執政

王浩宇被告發文討拍　宅神狠酸「又崩潰了」...顏寬恒一個字無奈回應

2024總統大選誰參戰？　政壇「章魚哥」直言：會有3個半...柯P命苦

許崑源遺孀提告　王浩宇崩潰受夠了...朱學恒26字神比喻　網讚爆！

黃瀞瑩推台北「浪漫爆表」約會行程　成功讓人脫口「I Do…」

譚德塞哽咽美退出WHO　游錫堃批：貓哭耗子假慈悲

批發少又慢！陳水扁「3點狂轟」政府：三倍券不如舉杯三致歉

尤美女促進台灣人權關鍵發展　獲頒法國「國家功勛騎士勛位」

韓國瑜砸31萬上《博恩夜夜秀》...名嘴傻眼開嗆　團隊揭「當然要收費」原因

快訊／台中市府副秘書長捲入桃色風波　朱康震「請辭獲准」回應了

很瘋狂！母子2天騎300km環島　她：送兒畢業禮物，圓年輕時夢想

粉衣妹妹攔轎祈福「飆淚腿軟」　媽祖停留加持：妳要平安健康

伊能靜聯手婆婆演吵架騙老公　秦昊吐槽很浮誇：把我媽帶得夠作

林心如跟媽媽掉海裡要救誰？　霍建華一回答...林志穎：跟我一模一樣！

超虔誠香燈腳！走步機虛擬進香　他遠端鑽轎底...網：媽祖保祐你

吉娜喊話郎朗「你是我的全世界❤」　張歆藝告白袁弘淚崩：謝謝你愛我

熱情海獅「肚肚撸地」幫清水池　髒水四處推散！網笑：來亂的吧

小朋友搶轎！帶粉紅超跑進幼兒園 奶音「媽祖～我愛祢」網：好感動

高雄舞廳前惡煞「尋仇認錯人」　男被砍3刀斬斷大動脈放血慘死

婦人超商冰櫃「放物品」遭當垃圾　不滿怒飆髒話嗆民眾：什麼垃圾？

柯文哲坦言「2024難贏」！陳佩琪臉書開嗆：XX黨千秋萬世、永續執政

王浩宇被告發文討拍　宅神狠酸「又崩潰了」...顏寬恒一個字無奈回應

2024總統大選誰參戰？　政壇「章魚哥」直言：會有3個半...柯P命苦

許崑源遺孀提告　王浩宇崩潰受夠了...朱學恒26字神比喻　網讚爆！

黃瀞瑩推台北「浪漫爆表」約會行程　成功讓人脫口「I Do…」

譚德塞哽咽美退出WHO　游錫堃批：貓哭耗子假慈悲

批發少又慢！陳水扁「3點狂轟」政府：三倍券不如舉杯三致歉

尤美女促進台灣人權關鍵發展　獲頒法國「國家功勛騎士勛位」

韓國瑜砸31萬上《博恩夜夜秀》...名嘴傻眼開嗆　團隊揭「當然要收費」原因

快訊／台中市府副秘書長捲入桃色風波　朱康震「請辭獲准」回應了

CNN：新肺死者幾乎每個臟器都出現「血栓」　微血管裡也有

台南芒果爺爺「送水果被砸頭」！全身芒果渣坐全聯外…網看完氣炸

楊丞琳撒嬌慶生「想你了」　李榮浩3字回應...網友都心疼了！

覆艇她狂叫救命！陸戰隊2士官落水還清醒　第一時間喊「先救女生」

中職／兄弟拚今天拋黃彩帶　防禦率王黃恩賜戰富邦陳仕朋

全美將近「一半人口」失業　急需創造「3000萬」個就業機會

柯文哲坦言「2024難贏」！陳佩琪臉書開嗆：XX黨千秋萬世、永續執政

王浩宇被告發文討拍　宅神狠酸「又崩潰了」...顏寬恒一個字無奈回應

村上隆攜手Hello Kitty甩破產危機？與LV熊貓齊賣萌　狂吸10萬粉絲

2024總統大選誰參戰？　政壇「章魚哥」直言：會有3個半...柯P命苦

政治熱門新聞

韓砸31萬上《夜夜秀》...名嘴開嗆

名模議員海邊脫了！綠島福利大放送

王浩宇崩潰嗆「胡亂提告」！朱學恒26字狠酸

即／中市府副秘書長請辭獲准！

陳佩琪：柯文哲選輸失業「回來給我養就好」

韓國瑜付費上「博恩夜夜秀」　價碼曝光

黃瀞瑩推台北「浪漫爆表」約會行程

王浩宇被告討拍　宅神狠酸：又崩潰了

3點狂轟三倍券！陳水扁：不如舉杯三致歉

2024總統誰參戰？政壇章魚哥：3個半

柯文哲坦言「2024難贏」！陳佩琪開嗆

游錫堃批譚德塞：貓哭耗子假慈悲

6月底共機曾掛彈逼近台灣

一條龍阿伯「A123456789」無法變更　新北「破例」立專案幫改身分證號！

更多熱門

相關新聞

陳佩琪：柯文哲選輸失業「回來給我養就好」

陳佩琪：柯文哲選輸失業「回來給我養就好」

外界關注台北市長柯文哲是否角逐2024年總統大選，不過他9日受訪時卻坦言，現階段要選贏的機會很低。而他的妻子陳珮琪10日則在臉書透露，最近看到丈夫辛苦又常挨罵，儘管不知道怎麼安慰，但先生遇到困難，她不至於袖手旁觀，會心存善念，盡力而為，並向柯文哲喊話「選輸失業了，回來給我養就好」。

民進黨：國民黨立委把投票紙帶出議場印證「反民主」

民進黨：國民黨立委把投票紙帶出議場印證「反民主」

雙城論壇22日登場！國台辦說明了

雙城論壇22日登場！國台辦說明了

陳亭妃：國民黨領票塗鴉「瘋了嗎」

陳亭妃：國民黨領票塗鴉「瘋了嗎」

黃瀞瑩：八月份再加碼

黃瀞瑩：八月份再加碼

關鍵字：

總統2024柯文哲沈富雄章魚哥民進黨國民黨賴清德朱立倫

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

王少偉遭重打變臉　哈孝遠急道歉

陳建州道歉「真的是時候了」！

身分證亂填A123456789　害他信用破產

進口冷凍蝦驗出新冠病毒！陸海關暫停進口

游否希徵駕駛「月薪曝光」！

獨／她兩腿「粉色爛肉」整坨磨爆　醫一切還秒噴屎：飯吃不下

快訊／「穆川申」發女警M字腿照！真警上門逮人

科技海綿「其實超毒」！驚人成分曝...致癌風險高

快訊／新北男持刀砍妻「割頸10公分」！水果刀劃肚子送醫

汪東城道歉重申：我是中國人，祖籍廣東

吳念軒方志友爆曖昧　吳心緹查勤崩潰分手

預算千萬！郊區+豪車vs.市區+國產

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

PTT土豪哥玩股票！「半年賺2億」超驚人

多次打槍黑男！文化大學校終於露臉

更多

最夯影音

更多
很瘋狂！母子2天騎300km環島　她：送兒畢業禮物，圓年輕時夢想

很瘋狂！母子2天騎300km環島　她：送兒畢業禮物，圓年輕時夢想
粉衣妹妹攔轎祈福「飆淚腿軟」　媽祖停留加持：妳要平安健康

粉衣妹妹攔轎祈福「飆淚腿軟」　媽祖停留加持：妳要平安健康

伊能靜聯手婆婆演吵架騙老公　秦昊吐槽很浮誇：把我媽帶得夠作

伊能靜聯手婆婆演吵架騙老公　秦昊吐槽很浮誇：把我媽帶得夠作

林心如跟媽媽掉海裡要救誰？　霍建華一回答...林志穎：跟我一模一樣！

林心如跟媽媽掉海裡要救誰？　霍建華一回答...林志穎：跟我一模一樣！

超虔誠香燈腳！走步機虛擬進香　他遠端鑽轎底...網：媽祖保祐你

超虔誠香燈腳！走步機虛擬進香　他遠端鑽轎底...網：媽祖保祐你

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面