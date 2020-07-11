2024總統大選誰參戰？　政壇「章魚哥」直言：會有3個半...柯P命苦

▲中華民國總統府。（圖／記者林敬旻攝）



記者曾羿翔／綜合報導



2024年的總統大選，有哪些人會參戰？ 前綠營立委沈富雄就直言，會有3個半。為何會有「半」？沈富雄表示，民眾黨主席柯文哲不一定會參選，因此算半個，另柯文哲算是命苦，是上次大選4權力邊緣人物之一。沈富雄曾神預測2020大選結果，當時被許多網友大讚。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》表示，參戰2024總統的可能有3個半，分別是民進黨賴清德與鄭文燦之爭，國民黨方面大概就是朱立倫，可能還有一個願意命苦要挑戰的；但台北市長柯文哲不一定會選「算半個」，所以是3個半。

沈富雄還說，國師做不成，「章魚哥」也要加減做，柯文哲是命苦，因為上次大選有4個權力的邊緣人物，依序是宋楚瑜、郭台銘、王金平以及柯文哲。

▲前民進黨立委沈富雄。（圖／資料照）

沈富雄也說，順序是依照這4人出局的樣態來排列，先出局的最差但命最好沒受苦；柯文哲時間拖最長，有點實力且也算是第三大黨，看起來很好命「其實是苦命」。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）



針對2024總統選舉是否出戰，柯文哲在9日播出的《十點上新聞》節目中表示，「我還是照這樣準備」，但他認為以現階段來看，選贏的機會很低，「行就行，不行就算了，何必那麼在意」。

沈富雄曾在2020大選前預測，蔡英文的得票數會大贏韓國瑜300萬票，立委席次部分民進黨66席，國民黨38席，最終蔡與韓雙方票數差距264萬，民進黨拿下61席，國民黨僅拿下38席，與預測相差不大，被許多網友誇讚是神預測。