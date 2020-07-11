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同台江啟臣撇內鬥　朱立倫：國民黨這麼慘、這麼小

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▲▼國民黨日知學塾結業式，朱立倫、江啟臣互動。（圖／實習記者方敬攝）

▲國民黨日知學塾結業式，朱立倫、江啟臣互動。（圖／實習記者方敬攝）

記者陳家祥／台北報導

罷韓後國民黨內部持續紛亂，日前傳出前市長朱立倫拉攏侯友宜、馬英九勢力，與聯合韓國瑜系統的黨主席江啟臣分庭抗禮，準備在明年黨主席選舉決戰。朱江二人11日出席日知學塾結業式，較晚抵達的朱立倫與江啟臣一起受訪，強調不要被綠營見縫插針、隨之起舞，「現在國民黨這麼慘、這麼小的情況下，還要什麼爭、什麼鬥，真的是」。

徐巧芯主持的日知學塾線上課程平台，11日舉辦首梯結業式，特地請來黨主席江啟臣、前新北市長朱立倫致詞。在活動開始前，江啟臣先一步到場受訪，接著朱立倫到場後，江招呼朱上前，一起接受訪問，盼破除外界「朱江爭主席」的聯想。隨後兩人坐在位子上話家常，還談及近來的廢考監爭議、立院黨團運作等，互動自然。

對於被形容成三國志裡勢力強大的魏國、曹操，朱立倫受訪表示，我們是中華民國，大家最近可能疫情期間喜歡追劇，追得太迷了，幾千年前跟現在是完全不同，現在是中華民國是民主時代；第二，國民黨只有越來越好、越來越強，現在在江主席領導之下，真的需要努力，大家一起加油。

朱立倫說，所跟啟臣兄一直都有共識，大家一起努力，不管是他在黨內或是在外面民間的力量，只有越多力量支持國民黨，國民黨才有希望，如果單靠黨內力量是絕對不可能成功的。朱還說，「現在國民黨這麼慘、這麼小的情況下，還要什麼爭、什麼鬥，真的是」，不要被綠營見縫插針然後藍營還要隨之起舞，那就很慘。

▲▼國民黨日知學塾結業式，朱立倫。（圖／實習記者方敬攝）

至於黨秘書長李乾龍說，明眼人都看得出朱立倫有企圖心？朱立倫說，「我們每一位都有企圖心，你也有企圖心，大家都有企圖心」，一旁的江啟臣也打圓場，強調，我們今天有一個共同的企圖心，就是為年輕人。朱也接著說到，今天希望每一位年輕人都有企圖心，都是未來中華民國的希望。不過回過頭來，我還是一句老話，跟啟臣都有一個共識，都希望說國民黨越來越好。

而傳出有因為這事情傳簡訊給江啟臣，而且很生氣？朱立倫否認，「沒有生氣啊，我們兩個常傳簡訊」，自己指的「令人費解」是指綠營還在搞這些東西，強調大家都是有什麼話就說什麼。

「我們只有防綠聯盟。」朱立倫說，從綠營角度來看，一定是希望藍營越亂越好、紛爭越多越好，可是從藍營角度來看，實在需要讓年輕人看到希望，所以今天的重點是怎麼培育更多的年輕下一代，讓每一位年輕人更有企圖心。

朱立倫指出，相信主席也很清楚，今天日知協會當時剛開始辦的時候，很多人也把他定位成另外一個系統，「其實哪有，我們通通都是同個系統，今天國民黨單靠單一的來做都不夠了，更何況今天匯集社會力量，我們還希望民間有更多力量匯集起來」。

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