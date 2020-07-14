佈局2024選舉？ 朱立倫同框賴清德：未來的事還很遙遠

▲朱立倫、賴清德同場出席「美力台灣」公益記者會 。（圖／朱立倫辦公室提供）

記者羅婉庭／台北報導

副總統賴清德與前新北市長朱立倫14日下午同框出席「2020『美力台灣』10周年記者會」，針對2024大選佈局，朱立倫笑回，他剛剛才和賴清德私下開玩笑，「今天一定會被媒體問這些問題」，但未來的事情還很遙遠。

朱立倫表示，基於支持好朋友瞿友寧導演，他每年都會參加這個活動，這次與賴清德巧遇；上次在蘭嶼，也是早一個多月就安排，也是巧遇賴清德，大家都是用平常心面對，未來的事情還很遠。

對於2024大選規劃，朱立倫回應，只希望民進黨，既然執政就要像執政黨，不要如此傲慢，只想權位與酬庸，就像監察院的提名讓國人不能接受。

針對晚間受邀前往苗栗縣參加「全國縣市議長聯誼會」，被解讀是為了大選做準備，朱立倫則說，老朋友們打電話邀請他聚一聚，「人家會說我有企圖心」，但那些議長告訴他「沒關係，我們大家也有企圖心，我們的企圖心就是今晚大家好好聚聚，企圖心就是台灣未來更好。

朱立倫也說，明天他會前往高雄輔選，陪同高雄市長補選候選人李眉蓁一起抽號次，他也一定會幫李眉蓁加油，一起掃街共同努力爭取更多支持。

▲朱立倫出席「美力台灣」公益記者會 。（圖／朱立倫辦公室提供）