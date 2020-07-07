藍營三國情節「江韓結盟」抗朱立倫　侯友宜：做事才是王道

▲朱立倫、韓國瑜。（ETtoday新聞雲資料照）

記者羅婉庭／新北報導

針對國民黨內形成兩大勢力，黨主席江啟臣與前高雄市長韓國瑜組成「江韓聯盟」對上前新北市長朱立倫，劍指下屆黨主席連任。對此，新北市長侯友宜7日回應，做事才是王道，認真努力把自己的角色做好。

週刊報導黨主席江啟臣上任後，面臨連番挫敗，領導威信盡失，在黨內倒江勢力集結下，仍不顧高市議會黨團反對，力推市議員李眉蓁出線角逐市長補選，背後目的意在拉攏為李背書的前高雄市長韓國瑜，藉此為江韓結盟創造利基，以力保黨魁大位。

另一方面，黨內反江派與青壯派也向前新北市長朱立倫逐漸靠攏，暗地在黨中央外形成一股拱朱勢力。以新北市長侯友宜為首的縣市首長考量連任之戰，更將進一步與朱結盟，挺朱選黨魁，瓦解江韓聯盟，且韓這段期間多半都留在南部沉潛，與江啟臣保有密切聯繫。

對此，藍營最大諸侯侯友宜表示，在一個團隊裡面，每一個人都有一定的角色，侯友宜當新北市長，把新北市長做好，江啟臣現在做為主席，就把主席的角色做好，每一個人分工合作，團隊大家一起加油。

侯友宜表示，謝謝外界都非常的關心國民黨大小事，大家一起努力、一起加油，黨內好好合作往前走，國民黨的努力能不能帶給國人更多的希望，這才是做重要的，所以做事才是王道，認真努力把自己的角色做好，大家努力的做事，這才是本分，其他的都不是他在乎的。

▲江啟臣、韓國瑜。（資料圖／ETtoday攝影中心攝）