全力杯葛陳菊　林為洲：她值得敬佩但不適任監察院長

記者黃巈禾／台北報導

國民黨立法院黨團14日搶占立法院議場，杯葛監察院長被提名人陳菊。對於民進黨立委林俊憲說若國民黨反對陳菊，就應讓陳菊上台把話說清楚，國民黨團總召林為洲表示，陳菊最不洽當地方是，原來擔任機關的首長，馬上轉任監察院長，她過去對民主貢獻，是值得欽佩的一個人，但最不洽當位置就是監察院長。

▲國民黨團總召林為洲。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

林為洲指出，陳菊若擔任行政院長，國民黨會抗議嗎？蘇貞昌擔任行政院長，有誰去抗議？「沒有」，主要是監察院長是在調查機關，以及公務人員這樣的角色，陳菊之前兩個職位都是機關首長，包括總統府秘書長也是總統府的機關首長，12年的高雄市長也是機關首長。

林為洲認為，陳菊過去有這麼多案子，即使不是本人的，也是她機關的、她的一級主管或她的單位，像是環保局、教育局、工務局，都有很多案子，有的在調查，有的已經彈劾，這是最讓人無法接受的，之前幾任院長都沒這種情形。

林為洲提到，並非對陳菊個人有重大瑕疵的批評，而是陳菊擔任機關首長，下面有這些案子，難道機關首長不用負一些責任？陳菊將來作為監察院長，對於過去這些機關的案子，到底要不要迴避？要怎麼調查？若結果是無罪或不成立，「民眾會相信你是公正的嗎？」

林為洲強調，反對的理由已經講了很清楚了，「即使妳回答的怎麼樣，這是事實，妳擔任機關首長，妳的機關裡面有很多案子，這是事實，不用辯駁，所以我們今天用這樣的策略」。