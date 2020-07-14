北海岸直擊！「口罩海攤發生率100%」　淨灘團體嘆：海廢就是生活縮影

▲民眾隨手丟垃圾，造成海灘污染。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

根據綠色和平組織（Greenpeace）估算，台灣2020上半年防疫期間，口罩的生產以及消耗量大約是13億片（約5500公噸），由於民眾隨手丟垃圾的習慣，口罩成為民眾出門必需品的同時，已間接成為環境殺手。

疫情期間，所使用過的口罩存有許多細菌或病毒，在「一般廢棄物」和「醫療廢棄物」間成了模糊地帶，屬於無法回收的一般廢棄物，若隨意丟棄可能增加間接感染的機會。

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▲防疫期間，口罩已成民眾必需品。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

淨灘團體「RE-THINK台灣重新思考環境教育協會」提到，淨灘這麼多年，幾乎沒有撿過口罩，然而在疫情開始之後，幾乎每個海灘都撿得到口罩，印證他們常說的「海廢就是生活的縮影，生活用最多的垃圾，海裡也就最多。」

另外，口罩的成分對環境有潛在的威脅，需長時間才能被分解外，塑膠原料亦會產生大量毒素，且外表酷似水母，易被海洋生物誤食，經過食物鏈日積月累，最終也對人體帶來危害。

對此，衛福部和環保署透過社群媒體等方式，宣傳如何正確丟棄口罩，同時也在防疫期間加重亂丟口罩的罰鍰，並增設428個「口罩回收桶」供民眾丟棄。



