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宜蘭岳明國小小帆手向海致敬啟航　60呎重型帆船27天1500公里環島

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▲▼60呎重型帆船「光腳號」載岳明國小小帆手們，進行為期27天近1500公里繞航台灣本島與重要離島的壯舉。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲60呎重型帆船「光腳號」載岳明國小小帆手們，進行為期27天近1500公里繞航台灣本島與重要離島的壯舉。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣岳明國小「樂觀小帆手‧海洋台灣夢」首創台灣青少年－海洋之子駕60呎重型帆船「光腳號」，進行為期27天近1500公里繞航台灣本島與重要離島的壯舉，7月14日近中午，在蘇澳港第13號碼頭出航，希望喚醒全國民眾對海洋文化、海洋意識與海洋保護相關議題的重視，受邀的行政院院長蘇貞昌也上船象徵性繞行約1海浬來支持這項活動。

▲▼60呎重型帆船「光腳號」載岳明國小小帆手們，進行為期27天近1500公里繞航台灣本島與重要離島的壯舉。（圖／記者游芳男攝，下同）

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▲▼60呎重型帆船「光腳號」載岳明國小小帆手們，進行為期27天近1500公里繞航台灣本島與重要離島的壯舉。（圖／記者游芳男攝，下同）

岳明國小「樂觀小帆手‧海洋台灣夢」啟航壯舉，是由3至6年級的20位在校生小帆手及10位校友，駕60呎重型帆船出航，行政院院長蘇貞昌、教育部長潘文忠等人，收到岳明國小學生親手製作的邀請卡，深受岳明國小全體師生落實海洋教育的努力所感動，14日上午特地前來參與啟航典禮為小帆手們穿上救生衣、給予祝福。蘇貞昌表示，政府有責任鼓勵人民「知海、近海、進海」，擁抱海洋，更要適當調整法規，以培養民眾具有海洋國家的思維與親海的風氣。

小帆手也邀請蘇貞昌、宜蘭縣長林姿妙等人一同登船出蘇澳港試航約1海浬，並介紹重型帆船的設備裝置與海洋科學調查的任務。

「光腳號」啟航，將由人員接力的從蘇澳港出發繞行台灣一周，以跳島的方式將龜山島、基隆嶼、馬祖、金門、澎湖、七美、小琉球、蘭嶼、綠島等幾個珍珠般環繞在臺灣本島四周的離島串聯起來，希望串起在寶島生活的每一個人與海洋的關係，一起攜手守護我們賴以為生的海洋母親，建構永續海洋的國家。

岳明國小校長黃建榮表示，海洋曾經是島上子民通往世界的禁忌與障礙，未來希望透過海洋教育Love、Happy、Ocean核心價值，培養孩子們寬闊的視野、廣大的胸襟與冒險的精神，航向世界與國際連結，成為面向海洋真正的海洋之子，進而重新看見福爾摩沙這個美麗寶島豐富多元的面貌，守護她豐富的海洋資源與文化。

因此，繞島航行的過程中，將進行台灣沿近海漁場海域之海水取樣，分析海洋表層塑膠微粒、溶氧量、ph值，以及航行沿途海漂垃圾的調查；也將針對不同區域的海洋資源與文化特性來規畫交流活動，與交流學校進行當地海岸的科學淨灘行動、海廢創作、帆船體驗等等；並將透過影像記錄整個計畫，希望建置海洋台灣珍貴紀實的海洋教育影像與課程教材，未來能提供給全國學校來使用。

▲▼60呎重型帆船「光腳號」載岳明國小小帆手們，進行為期27天近1500公里繞航台灣本島與重要離島的壯舉。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼60呎重型帆船「光腳號」載岳明國小小帆手們，進行為期27天近1500公里繞航台灣本島與重要離島的壯舉。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼60呎重型帆船「光腳號」載岳明國小小帆手們，進行為期27天近1500公里繞航台灣本島與重要離島的壯舉。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

自2007年開始，宜蘭縣岳明國民小學長期發展環境教育、海洋教育，更致力於帆船課程的推動，冀希形塑具備禮敬大海的感恩、包容萬物的氣度和懷抱希望的樂觀，勇敢面向海洋的海洋之子。2020年暑假，安麗希望工場慈善基金會贊助岳明國小的帆船繞島追夢計畫「樂觀小帆手‧海洋臺灣夢」，以重型帆船「光腳號」當作行動學習教室，帶領大家認識與學習我們曾經擁有的海洋文化，與臨海及離島的學校等不同族群交流，並儘可能連結與關心海洋永續發展的民間組織、政府機關，整合各自專業進行跨域合作，擴大效益促進共好，攜手合作一起來守護我們的海洋母親，創造與實現我們的海洋台灣夢。

有興趣的民眾可運用臺灣海域船舶即時資訊系統，隨時可以查詢帆船所在的位置和動態，更可以在「樂觀小帆手‧海洋台灣夢」的臉書粉絲專頁，獲得最精彩的即刻影像與訊息。

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