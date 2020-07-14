「2020遊學屏東趣」親子共學6大主題　內容豐富精彩可期

▲迎接暑假，屏東縣政府開發出具在地特色亮點的六大主題「2020遊學屏東趣」 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府為迎接暑假到來，由社區轉化觀光資源為親子共學體驗，開發出具在地特色亮點的六大主題「2020遊學屏東趣」，內容相當豐富，歡迎報名體驗。

▲▼「高士部落.穀道尋寶」-探訪高士小神社及歷史穀道，體驗鑫工藝與部落農事生活。

2020年「遊學屏東趣」由縣府教育處邀集府內各單位及社區協會，共同參與遊程活動設計，規劃出六條深具在地亮點的特色遊程體驗，並以遊客需求出發，於全年度以客製化方式提供豐富體驗活動與行程，邀請學生、親子及民眾走訪屏東，感受屏東之美，享受最獨特的南國風情。

遊學屏東趣不只好玩，更有教育學習意義，而「親子共學」的理念，不僅將「書包換背包」也鼓勵親身「用腳學地理」，更從「做中學」升級到「從遊戲中學」大自然的美好體驗，將超越書本的力量，觸發生命的感動。

六大主題有1.「踏浪新月灣與蟹共舞」：牽罟捕魚、釣沙蟹，體驗早期的漁民生活。

2. 「屏北職人生活」：學習屏北三原鄉部落的故事、農產、特色工藝技術及童玩DIY。

3. 「海風茶舍-港口人」：走入恆春半島的漁村生活、獨特的低海拔茶葉生產區與陸蟹生態、海上獨木舟體驗。

4. 「高士部落.穀道尋寶」-探訪高士小神社及歷史穀道，體驗鑫工藝與部落農事生活。

5. 「跟著vuvu遊學趣」-尋找德文部落獵人祕境、品嘗德文咖啡。

6. 「五溝水親子旅遊趣」-漫步客家聚落，體驗水圳漂漂河與濕地生態。

詳細資訊及報名方式請搜尋臉書【遊學屏東趣】。

＊遊學屏東趣臉書連結：https://zh-tw.facebook.com/ptvacation/

► Her今天推出「SKII青春露」230ml原價6250元，特價3788元

►二手票券豐富你的生活