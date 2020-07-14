上節目指陳菊賣官、貪圖享受挨告　名嘴張友驊：於監察院長人事風波後道歉

記者羅志華／台北報導



名嘴張友驊於2019年1月間，在政論節目《新聞龍捲風》，評論陳菊於高雄市長任內，利用權勢收錢、賣官、違法採購、浪費公帑等行為挨告，北院7月14日開庭，雙方達成和解，張友驊承諾以後未經詳盡查證，不再對陳菊做評論，並將於陳菊監察院長人事風波告一段落後，在節目上發表道歉聲明。



▲名嘴張友驊（左）與陳菊委任律師（右）達成協議，將於監察院長任人事風波落定後，於節目上公開道歉。（圖／記者羅志華攝）



張友驊於2019年1月間，在4次節目錄影中，指陳菊於高雄市長任內，安排親信進國營事業任職，並向廠商收取募款，將資金投入新人參選高市議員的選戰中，吸收新科議員成「紅衛兵」，又指陳菊的市府顧問包工程、喬輕軌車廂採購案；陳菊不滿張友驊言論不實提告，求償300萬元。

北院7月14日開庭前，雙方先於調解中達成協議，張友驊簽下道歉聲明，供陳菊律師於臉書、Youtube、政論節目等平台公開，除承諾未來沒經詳細查證，就不再對陳菊評論外，也將於陳菊監察院長人事風波落定後，在節目上公開發表道歉聲明。

道歉聲明如下：

道歉人張友驊於2019年1月19、21、22、28日，參加中天電視台「新聞龍捲風」電視節目錄影之際，未經查證屬實，即指稱陳菊女士有利用高雄市市長權勢，官商勾結，向廠商收取募款、賣官鬻爵、公器私用及違法採購、貪贓枉法、浪費公帑、貪圖享受等不實事項，致陳菊女士之名譽受到嚴重損害，為此表達最高之歉意，並出具本道歉聲明向陳菊女士道歉，並向大眾澄清及說明。

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