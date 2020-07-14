市長吻女秘書膝蓋「呼呼」！警搜出朴元淳生前「新款唉鳳」：修復性騷證據

▲南韓政界大老與家屬在朴元淳遺照前獻花，表達哀悼之意。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾市長朴元淳疑因性騷醜聞選擇輕生。主張遭性騷擾4年的前市廳女秘書透過辯護律師金在蓮（김재련）召開記者會表示，朴元淳不僅親吻女秘書瘀傷的膝蓋，說要「愛的呼呼」，甚至下班後還在手機社群軟體Telegram上，傳送自己穿著內褲的不雅淫照、帶有性暗示的騷擾文字給女秘書。警方表示，不排除會對朴元淳的手機進行數位鑑識工作。

根據《韓聯社》，朴元淳生前持有的新款iPhone智慧型手機，被認為藏有不少重要證據，不僅可以釐清女秘書所主張的性騷擾之環節，還可得知朴元淳輕生前的舉動，包括生前曾聯繫何人，以及青瓦台內部是否將警方辦案進度洩漏給朴元淳。

警方14日表示，「涉及朴市長的性騷擾案對社會造成巨大衝擊，且負責該案的檢察官也曾指示對朴市長的手機進行數位鑑識工作，之後會與遺族商討日程。」

警方已在朴元淳的死亡地點搜出1支手機，將委託警察廳進行手機解鎖作業，預計過幾天以後，等到所有喪葬流程結束，會與其家屬協商進行數位鑑識的日期。

▲南韓知名律師金在蓮（右二），代表被害女秘書召開記者會。（圖／翻攝自韓國女性熱線粉專）

據悉，有愈來愈多證據顯示，朴元淳早在輕生前，就已從青瓦台得知自己遭前秘書至警察廳控告性騷擾的消息。對此警方表示，在接獲告訴人報案後雖向青瓦台通報，卻不曾向首爾市廳、甚至朴元淳本人告知此事；而青瓦台則透過發言人康珉碩（강민석）直接否認，表示青瓦台從未向朴元淳通報相關案件內容。

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