彰化婦倒地無呼吸心跳　少年跪滾燙柏油路CPR10分鐘！鬼門關救回一命

記者唐詠絮／彰化報導

彰化鹿港鎮13日下午有一名婦人突然昏倒，現場沒有呼吸、心跳，熱心，鄰居立刻報案、還撐傘擋住艷陽，現場有1名楊姓國中畢業學生返家看到，立即跪在燙傷雙膝的柏油路面，為婦人CPR10多分鐘，讓她到院前5分鐘恢復心跳，消防救護人員感謝有他的緊急救援；楊姓少年14日也說，能救人一命感到非常的開心。

▲鹿港少年施CPR救回婦人一命。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化埔鹽消防分隊宋明哲在臉書po文指出，昨天支援鹿港救援，看到楊小弟沒有猶豫，英勇的救人行動，幫我們爭取到從埔鹽飛奔至鹿港的「這12分鐘」，在這位楊姓少年、消防隊與鹿港基督教醫院這個完整的生命之鍊努力下，婦人到院5分鐘恢復心跳，就是有初期的CPR才得以讓這名婦人現在在加護病房獲得良好的照護。

而宋明哲也說，昨天彰化有39度，非常的酷熱，就連他都曬傷了，看到楊姓少年跪著那麼久，就怕他也因此曬傷了。

楊姓少年的母親也擔任護理師，今天受訪時表示，兒子就讀國二時，學校有教導CPR操作，看到他主動幫助人，感到非常的高興；而楊姓少年也說，當時回到家看到隔壁家的婦人倒地，在等待救護車到來的期間，沒有多想就趕快為她CPR，一直等到救護車到來，「沒有曬傷啦」，他也感謝消防員的關心，未來也想朝著醫學方向就讀，希望可以救更多的人。

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