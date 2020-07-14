賭博網站潑漆+撒冥紙討債　逼學生賭客「脫光光跳小雞舞」

▲賭客還不出賭債，住家被潑漆。（圖／記者洪正達翻攝）

記者洪正達／高雄報導

嘉義一間賭博網站，只要賭客還不出賭債，就前往賭客家中潑漆、撒冥紙，並要求對方裸身照著洗腦歌《小雞小雞》MV中的舞步跳舞，並藉此強拍裸照及影片，讓賭客們心生畏懼，乖乖設法還錢；刑事局南打中心接獲情資後，經過半年多的調查，前往嘉義逮捕以柯姓男子為首的14名男子到案，訊後依違反組織犯罪條例移送嘉檢偵辦。

南打中心指出，柯姓男子在嘉義經營賭博網站，並以低成本高報酬的方式吸引賭客下注，他再從中抽取佣金，只要賭客無力還錢，就會夥同13名小弟將賭客誘出毆打凌虐，甚至要求被害人脫去全身衣服跳《小雞小雞》MV中的舞步並拍照錄影，或是到被害人家中潑漆、丟雞蛋、撒冥紙，讓被害人相當恐懼，只能設法償還賭債，專案小組也發現，受害人身分大多為學生。

▲小弟前往賭客家中催討賭債。（圖／記者洪正達翻攝）

專案小組接獲情資後，歷經半年多的調查，本月1日見時機成熟，並配合警政署今年發布第2次全國同步掃黑，前往嘉義14處地點進行搜索，並逮捕14名男子，起出球棒、西瓜刀、辣椒槍、點鈔機、手機、現金、存摺、金融卡、本票、借據、空白本票等證物，以及並扣押柯姓主嫌名下銀行帳戶及土地，全案訊後依《違反組織犯罪防制條例》等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，檢察官複訊後聲請羈押禁見獲准。

▲專案小組查獲辣椒槍、球棒等物品。（圖／記者洪正達翻攝）